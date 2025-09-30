Семья жила в селе Чернетчина Краснопольской громады.

В ночь на 30 сентября российские оккупанты ударили беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина на Сумщине, в котором жили супруги и двое их маленьких детей (сыновья 6 и 4 лет). Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, семья жила в селе Чернетчина Краснопольской громады.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что под удар в Сумской области попали двухэтажный и одноэтажный жилые дома. Из-под завалов одного из помещений, где проживала семья, сотрудники ГСЧС деблокировали тела четырех погибших - родителей и их сыновей 2018 и 2021 годов рождения.

"Это страшная и невосполнимая потеря для всей громады и области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким семьи. Гибель семьи в Чернеччине - трагедия, которую мы никогда не забудем и не простим", - добавил Григоров.

Также российские дроны ночью атаковали Киевскую область: в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения, сообщили в Областной военной администрации.

"У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте", - добавили там.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не было. Атака повредила жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Удары РФ по Украине

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по территории Украины. Враг задействовал почти 600 ударных дронов, а также десятки ракет воздушного и морского базирования. В результате атаки в Киеве погибли четыре человека.

