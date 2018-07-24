Не опять, а снова: российское Минобороны уличили в создании фейковых видео с ракетами

Минобороны РФ для иллюстрации ракетных пусков использовало видео двухгодичной давности.

Российское министерство обороны в очередной раз поймали на создании фейкового видео, посвященного пуску крылатой ракеты в Охотском море.

В комментариях под видео, выложенным на официальном канале ведомства, пользователи обратили внимание на несоответствие кадров.

В описании к видео указано, что кадры были сделаны во время учебно-боевого пуска крылатой ракеты с атомного подводного ракетного крейсера «Томск» в Охотском море. По данным Минобороны РФ, ракета успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника, на расстоянии 150 километров от места пуска.

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Однако пользователи сети заметили, что на самом деле фрагмент с поражением цели был вырезан из другого видео. В комментариях они отметили, что идентичные кадры были опубликованы телеканалом «Звезда» еще в 2016 году. Тогда на видео попал момент уничтожения корабля условного противника при помощи берегового ракетного комплекса «Бастион» и противокорабельной ракеты «Москит» в ходе учений «Кавказ-2016».

"Я не поверю что у военных недостаток видеоматериалов по испытаниям и боевым учениям. Но зачем в 0:42 вставлять ролик двухлетней давности не относящийся к действию? Я могу понять, если делают художественный фильм, и главная цель это картинку показать красивую, но тут то задачи другие стоят, или я ошибаюсь?﻿", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года года Минобороны опубликовало фотоснимки, якобы подтверждающие обеспечение американскими военными прикрытия боевиков террористической организации «Исламское государство». Однако в итоге оказалось, что один из снимков точно совпадает со скриншотом из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron — симулятора управления американским самолетом огневой поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130.