В Москве популярная инста-модель избила полицейского

В прошлом году девушка была лишена водительских прав за оставление места ДТП.

Популярная в Instagram 24-летняя модель Кира Майер стала фигуранткой уголовного дела за избиение сотрудника дорожно-патрульной службы.

Об этом в среду, 30 мая, сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере "ТамТам".

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По данным следствия, на днях экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением модели, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, та причинила инспектору телесные повреждения.

В результате следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

24-летняя Кира Майер является популярной в соцсетях моделью. Ее аккаунт в Instagram насчитывает 145 тысяч подписчиков.

Как сообщал УНИАН, в Саратовской области замначальника СК вместе с друзьями избил посетителя караоке. Причиной стали разногласия в области музыкальных предпочтений.