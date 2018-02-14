Российские следователи в караоке-баре избили мужчину, песня которого им не понравилась (видео)

Избитый подал заявление в полицию, но через пару дней забрал его.

В Саратовской области замначальника СК вместе с друзьями избил посетителя караоке. Причиной стали разногласия в области музыкальных предпочтений.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заместитель начальника районного СК Денис Власов отдыхал с женой и коллегами в местном караоке-баре. После того, как один из посетителей попросил поставить свою песню, Власов устроил драку.

Следователи избили молодого человека на глазах у других посетителей, а затем ушли. После этого пострадавший подал заявление в полицию, но через пару дней забрал его.

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Тем не менее, в следственном комитете идет проверка по факту драки. На видео с камеры наблюдения видно, что именно замначальника СК был зачинщиком драки.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства конфликтной ситуации, возникшей между представителями регионального ведомства и местными жителями, после чего действиям обеих сторон будет дана полная, объективная и принципиальная оценка как с точки зрения действующего законодательства, так и в части соблюдения норм этики и служебного поведения. При необходимости обстоятельства конфликта будут проверены и в рамках процессуальной проверки", - говорится в сообщении на сайте СК по Саратовской области.

Как сообщал УНИАН, в Австралии будут судить россиянку, которая вмешалась в драку шести мужчин на круизном лайнере.