В России к Пасхе выпустили христианский iPhone X за почти $5 тысяч (фото)

13:12, 06 апреля 2018
Русский міръ
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К Празднику Пасхи в России выпустили iPhone X с изображением Исуса / фото caviar-phone.ru

Праздничные версии смартфона украшены золотом. Стоимость такого iPhone в переводе в валюту составляет порядка 4 750 долларов.

"Восхитительный праздничный дизайн, вдохновленный Праздником Пасхи и творчеством Фаберже", - описывает товар производитель смартфонов премиум класса "Caviar".

Смартфоны получили названия "Caviar iPhone X Credo Православная Пасха" и "Caviar iPhone X Credo Папа Римский".

Православная версия украшена миниатюрой с репродукцией иконы Спаса Нерукотворного XII века. В центре католической версии изображен портрет Папы Римского Франциска и миниатюрное золотое распятие.

На католической версии iPhone X изображен Папа Римский Франциск / фото caviar-phone.ru

Также на сайте можно найти мусульманскую, буддистскую и иудаистскую версии смартфона.

Как сообщал УНИАН, в РФ выпустили золотые iPhone X, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Тираж смартфона – 76 экземпляров (в честь количества процентов, набранных главой государства на выборах).

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Теги: #Пасха#iPhone X