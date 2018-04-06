В России к Пасхе выпустили христианский iPhone X за почти $5 тысяч (фото)

Есть православная и католическая версии смартфона.

К Пасхе в России выпустили христианский iPhone X. При этом есть православная и католическая версии смартфона.

Праздничные версии смартфона украшены золотом. Стоимость такого iPhone в переводе в валюту составляет порядка 4 750 долларов.

"Восхитительный праздничный дизайн, вдохновленный Праздником Пасхи и творчеством Фаберже", - описывает товар производитель смартфонов премиум класса "Caviar".

Смартфоны получили названия "Caviar iPhone X Credo Православная Пасха" и "Caviar iPhone X Credo Папа Римский".

Православная версия украшена миниатюрой с репродукцией иконы Спаса Нерукотворного XII века. В центре католической версии изображен портрет Папы Римского Франциска и миниатюрное золотое распятие.

Также на сайте можно найти мусульманскую, буддистскую и иудаистскую версии смартфона.

Как сообщал УНИАН, в РФ выпустили золотые iPhone X, посвященные победе Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Тираж смартфона – 76 экземпляров (в честь количества процентов, набранных главой государства на выборах).