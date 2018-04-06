Арматура и камни: в Краснодаре гастарбайтеры устроили масштабное побоище (видео)

Правоохранители узнали об инциденте уже из Интернета, что стало причиной драки, пока неизвестно.

В российском городе Краснодар гастарбайтеры устроили масштабное побоище.

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Как говорится в сюжете ТСН, рингом для боев без правил стала строительная площадка. Произошло все еще неделю назад, и очевидцы только теперь опубликовали видео в соцсетях.

Избитые гастарбайтеры ни в полицию, ни к медикам не обращались. Недоразумение возникло между рабочими-мигрантами из Таджикистана и Северной Кореи. Отмечается, что в ход шла арматура и камни.

Правоохранители узнали об инциденте уже из Интернета. Что стало причиной драки, пока неизвестно.