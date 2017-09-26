В России на турнире по борьбе произошла массовая драка - махали кулаками даже зрители (видео)

На юниорском турнире по вольной борьбе в Краснодаре произошла массовая драка. В ней приняли приняли участие спортсмены, тренеры и зрители, передает Проспорт.

Конфликт разгорелся после того, как одного из спортсменов ударил тренер соперника. После этого к драке присоединились борцы других команд и некоторые болельщики.

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Драка остановилась после призыва комментатора к болельщикам успокоиться и вернуться на трибуны. Отметим, полиция Краснодара начала проверку по инциденту.

Как сообщал УНИАН, российская свадьба в Венеции закончилась массовой дракой - гости обменялись ударами, пинками и пощечинами.