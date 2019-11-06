Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область
10:56, 06 ноября 2019Регионы
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Президент примет участие в совещании по вопросам «Укроборонпрома» и представит нового председателя облгосадминистрации.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в Харькове он ознакомится с производственными мощностями ГП «Завод имени В. А. Малышева».
Кроме того, Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром» и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации.
Как сообщал УНИАН, 20 октября Кабинет министров согласовал назначение Алексея Кучера на должность председателя Харьковской областной госадминистрации.
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