Президент примет участие в совещании по вопросам «Укроборонпрома» и представит нового председателя облгосадминистрации.

Президент Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в Харькове он ознакомится с производственными мощностями ГП «Завод имени В. А. Малышева».

Кроме того, Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром» и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Кабинет министров согласовал назначение Алексея Кучера на должность председателя Харьковской областной госадминистрации.