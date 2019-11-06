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Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область

10:56, 06 ноября 2019
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в Харькове он ознакомится с производственными мощностями ГП «Завод имени В. А. Малышева».

Кроме того, Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром» и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Кабинет министров согласовал назначение Алексея Кучера на должность председателя Харьковской областной госадминистрации.

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Теги: #Харьков#визит#Владимир Зеленскийпогода в Харькове