Полезное и красивое сиреневое варенье готовится элементарно.

В мае в Украине начинает массово распускаться сирень, радуя нас своим нежным цветением. Но мало кто знает, что симпатичными цветками можно не только любоваться. Из них готовят варенье - простое в приготовлении, необычное на вкус и очень ароматное. Если хотите приготовить такое лакомство, то нужно торопиться, ведь кусты цветут недолго.

Трудно перечислить все, чем полезно варенье из сирени. Оно имеет противовоспалительные и жаропонижающие свойства, а также богато витаминами. По вкусу десерт медово-цветочный, немного похожий на варенье из роз.

Варенье из сирени - рецепт и ингредиенты

Для приготовления заготовки берите домашние цветы, которые не были опрысканы инсектицидами. Сорта подойдут розовые или фиолетовые, но не белые. Если вас интересует, можно ли сделать варенье из сирени, что растет в общественном месте, то не стоит. Такие кусты впитывают выхлопные газы и обрабатываются химикатами, поэтому готовить их небезопасно. К тому же обрывать чужую сирень запрещено законом.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

десять сиреневых веток;

килограмм сахара;

пятьсот миллилитров воды;

половина лимона.

Сиреневые лепестки снимите с ветки. Переберите от гнили и насекомых. Промойте под проточной водой и просушите на бумажном полотенце.

Воду и сахар смешайте в кастрюле с толстым дном. На среднем огне доведите до кипения. В сахарный сироп всыпьте цветки. Уменьшите мощность конфорки до минимальной и готовьте варенье из сирени около 15 минут. Затем влейте сок из половинки лимона. Проварите массу еще 15 минут и разлейте по банкам для хранения.

Чтобы сиреневое варенье хранилось долго и не плесневело, емкость перед этим стоит простерилизовать. Проще всего сделать это, если набрать на дно немного воды и поставить банку в микроволновку на пять минут.

Если хотите съесть варенье сразу, а не хранить на зиму, то оставьте его в холодильнике на сутки. За это время масса станет гуще и ароматнее.

