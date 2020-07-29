Ягодное лакомство на зиму: рецепты ароматного варенья из черной смородины

Такое варенье обладает прекрасным ароматом и насыщенным цветом.

Черная смородина – вкусная и полезная ягода. Полакомившись ею летом, стоит подумать о заготовке на зиму. Хорошим вариантом будет ароматное варенье из черной смородины.

Быстрое варенье из черной смородины

Черная смородина - 1,5 кг

Сахар - 2 кг

Вода - 300

Ягоды черной смородины перебрать, затем тщательно промыть и слегка обсушить.

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В большой посудине сварить сахарный сироп, используя приготовленный сахар и воду.

В полученный сироп опустить готовые ягоды черной смородины и варить в течение 5 минут на медленном огне, периодически помешивая. По желанию, чтобы ягоды остались целыми, вместо помешивания емкость нужно аккуратно встряхивать или покачивать.

После небольшого перерыва, когда варенье немного остынет, снова варить его на протяжении 5 минут на слабом огне.

Затем повторить такую процедуру еще один раз. То есть варенье должно провариться три раза по 5 минут.

Готовое смородиновое варенье разлить по чистым сухим банкам в горячем виде и закрыть крышками. Хранить варенье лучше в прохладном месте, подальше от солнечных лучей.

Варенье-желе из черной смородины

Черная смородина - 500 г

Сахар - 500 г

Прежде всего необходимо подготовить банки. Промыть их с содой, хорошо прополоскать под проточной водой и простерилизовать вместе с крышками.

Смородину перебрать. Промыть под холодной проточной водой, дать стечь воде.

Пересыпать сахаром, перемешать. Измельчить ягоды погружным блендером. Если такого нет, то сначала измельчить смородину в мясорубке, а затем добавить сахар.

Прогреть массу сначала на небольшом нагревании, после полного растворения сахара увеличить нагрев до среднего и дать закипеть три раза. Каждый раз снимая пену и перемешивая для равномерного прогрева. Варка займет около 3-5 минут, дольше варить не надо. Снять образовавшуюся пену.

Горячее варенье разлить в теплые, сухие, стерилизованные банки. Закрутить стерильными крышками, перевернуть и дать остыть. Хранить в прохладном месте.

Варенье из черной смородины и черешни

Смородина черная - 500 г

Черешня - 750 г

Сахар - 600 г

Ягоды перебрать и промыть, черешню очистить от косточек.

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Сложить ягоды послойно в глубокую посуду: 1-й слой – черная смородина + сахар; 2-й слой – черешня + сахар и т.д.

Накрыть и оставить на ночь.

Утром слить образовавшийся сок в кастрюльку и варить на медленном огне до загустения. Когда сироп сварится, влить его к ягодам, довести до кипения на медленном огне. Разложить варенье в предварительно подготовленные банки.

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