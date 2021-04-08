Груши - очень полезный, но сезонный фрукт. Чтобы надолго сохранить их пользу и вкус, груши можно закрыть в банках в сиропе. Так фрукты станут легким десертом, а грушевый сироп можно использовать как компот.
Консервированные груши на зиму целые
- Груши - 2 кг.
- Вода - 1.5 л.
- Сахар - 200 г.
- Лимонная кислота - 1 ч.л.
Груши перебрать и помыть, обрезать хвостики. Выложить груши в банку. В каждую банку добавить указанное количество сахара и лимонной кислоты. Затем залить груши кипятком доверху. В кастрюлю налить горячую воду, на дно положить специальное кольцо, доску или полотенце. Поставить банку в воду стерилизоваться. После закипания воды груши стерилизуют 40 минут. Закатать стерильными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.
Консервированная груша кусочками с пряностями
- Твердые груши - 2,5 кг.
- Сахар - 2 ст.
- Вода - 2 л.
- Анис звездчатый - 2 шт.
- Стручки кардамона - 4 шт.
- Корица - 1 палочка.
Груши вымыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать груши крупными ломтиками. В большую кастрюлю влить воду и добавить специи, довести до кипения. Кусочки груши выложить в кипящую воду и варить 5 минут после повторного закипания.
Груши разложить по стерилизованным банкам. Залить оставшимся сиропом до горлышка. Горлышко протереть салфеткой и закрыть крышкой. Если груши консервируются для длительного хранения (более 3 месяцев), банки разместит на водяную баню на 20 минут.
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