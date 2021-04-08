Груши в сладком сиропе имеют приятный вкус.

Груши - очень полезный, но сезонный фрукт. Чтобы надолго сохранить их пользу и вкус, груши можно закрыть в банках в сиропе. Так фрукты станут легким десертом, а грушевый сироп можно использовать как компот.

Консервированные груши на зиму целые

Груши - 2 кг.

Вода - 1.5 л.

Сахар - 200 г.

Лимонная кислота - 1 ч.л.

Груши перебрать и помыть, обрезать хвостики. Выложить груши в банку. В каждую банку добавить указанное количество сахара и лимонной кислоты. Затем залить груши кипятком доверху. В кастрюлю налить горячую воду, на дно положить специальное кольцо, доску или полотенце. Поставить банку в воду стерилизоваться. После закипания воды груши стерилизуют 40 минут. Закатать стерильными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.

Консервированная груша кусочками с пряностями

Твердые груши - 2,5 кг.

Сахар - 2 ст.

Вода - 2 л.

Анис звездчатый - 2 шт.

Стручки кардамона - 4 шт.

Корица - 1 палочка.

Груши вымыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать груши крупными ломтиками. В большую кастрюлю влить воду и добавить специи, довести до кипения. Кусочки груши выложить в кипящую воду и варить 5 минут после повторного закипания.

Груши разложить по стерилизованным банкам. Залить оставшимся сиропом до горлышка. Горлышко протереть салфеткой и закрыть крышкой. Если груши консервируются для длительного хранения (более 3 месяцев), банки разместит на водяную баню на 20 минут.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова