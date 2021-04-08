Рецепт консервированных груш / фото ua.depositphotos.com

Груши - очень полезный, но сезонный фрукт. Чтобы надолго сохранить их пользу и вкус, груши можно закрыть в банках в сиропе. Так фрукты станут легким десертом, а грушевый сироп можно использовать как компот. 

Консервированные груши на зиму целые

  • Груши - 2 кг.
  • Вода - 1.5 л.
  • Сахар - 200 г.
  • Лимонная кислота - 1 ч.л.

Груши перебрать и помыть, обрезать хвостики. Выложить груши в банку. В каждую банку добавить указанное количество сахара и лимонной кислоты. Затем залить груши кипятком доверху. В кастрюлю налить горячую воду, на дно положить специальное кольцо, доску или полотенце. Поставить банку в воду стерилизоваться. После закипания воды груши стерилизуют 40 минут. Закатать стерильными крышками, перевернуть, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.

Рецепт груш на зиму / фото ua.depositphotos.com

Консервированная груша кусочками с пряностями

  • Твердые груши - 2,5 кг.
  • Сахар - 2 ст.
  • Вода - 2 л.
  • Анис звездчатый  - 2 шт.
  • Стручки кардамона - 4 шт.
  • Корица - 1 палочка.

Груши вымыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать груши крупными ломтиками. В большую кастрюлю влить воду и добавить специи, довести до кипения. Кусочки груши выложить в кипящую воду и варить 5 минут после повторного закипания. 

Груши разложить по стерилизованным банкам. Залить оставшимся сиропом до горлышка. Горлышко протереть салфеткой и закрыть крышкой. Если груши консервируются для длительного хранения (более 3 месяцев), банки разместит на водяную баню на 20 минут.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова