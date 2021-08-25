Ароматный яблочный компот – отличная заготовка на зиму.

В конце августа начинается сезон сбора яблок и приготовления заготовок на зиму. Чтобы сохранить вкус и пользу фруктов до зимы, из них готовят варенье, повидло и джемы. УНИАН предлагает вам приготовить дома вкусный и простой компот из яблок, который порадует вас в любое время года.

Для компота лучше всего отобрать кисло-сладкие яблоки, или смешать сладкие и кислые сорта. Компот из зеленых яблок будет более бледным, чем из красных.

Быстрый яблочный компот

Яблоки - 600 г.

Вода - 2.5 ст.

Сахар - 0.5 ст.

Яблоки помыть и обрезать, нарезать на ломтики и удалить сердцевину. Выложить в кастрюлю (не алюминиевую). Залить яблоки водой и поставить на плиту, довести до кипения. После закипания добавить сахар и размешать до полного растворения.

Проварить компот 3 минуты. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Готовый компот процедить через сито. Разлить компот по стерилизованным банкам.

Яблочный компот с апельсином

Яблоки - 5 шт.

Апельсин - 1 шт.

Сахар - 300 г.

Корица - щепотка

Вода фильтрованная.

Яблоки нарезать ломтиками и удалить сердцевину. Выложить в чистую банку. Апельсин промыть горячей водой. Если вы не любите небольшую горчинку в компоте, апельсин следует почистить. Нарезать апельсин кольцами и выложить в банку.

Фрукты залить кипятком до горлышка банки и оставить на 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, поставить на огонь и всыпать сахар с корицей. Довести сироп до кипения и полностью растворить сахар. Залить водой фрукты и закрыть банки.

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Автор: Екатерина Пулатова