В конце августа начинается сезон сбора яблок и приготовления заготовок на зиму. Чтобы сохранить вкус и пользу фруктов до зимы, из них готовят варенье, повидло и джемы. УНИАН предлагает вам приготовить дома вкусный и простой компот из яблок, который порадует вас в любое время года.
Для компота лучше всего отобрать кисло-сладкие яблоки, или смешать сладкие и кислые сорта. Компот из зеленых яблок будет более бледным, чем из красных.
Быстрый яблочный компот
- Яблоки - 600 г.
- Вода - 2.5 ст.
- Сахар - 0.5 ст.
Яблоки помыть и обрезать, нарезать на ломтики и удалить сердцевину. Выложить в кастрюлю (не алюминиевую). Залить яблоки водой и поставить на плиту, довести до кипения. После закипания добавить сахар и размешать до полного растворения.
Проварить компот 3 минуты. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Готовый компот процедить через сито. Разлить компот по стерилизованным банкам.
Яблочный компот с апельсином
- Яблоки - 5 шт.
- Апельсин - 1 шт.
- Сахар - 300 г.
- Корица - щепотка
- Вода фильтрованная.
Яблоки нарезать ломтиками и удалить сердцевину. Выложить в чистую банку. Апельсин промыть горячей водой. Если вы не любите небольшую горчинку в компоте, апельсин следует почистить. Нарезать апельсин кольцами и выложить в банку.
Фрукты залить кипятком до горлышка банки и оставить на 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, поставить на огонь и всыпать сахар с корицей. Довести сироп до кипения и полностью растворить сахар. Залить водой фрукты и закрыть банки.
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