Луковый крем-суп с пельменями: рецепт аппетитного блюда
Суп с пельменями – это не только невероятно вкусно, а еще и довольно сытно. Ароматный и наваристый суп может быть отличным вариантом первого блюда для праздничного ужина.
Луковый крем-суп с пельменями
Для пельменей
- Мука - 2-3 ст.
- Молоко - 0,5 ст.
- Вода - 0,5 ст.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Фарш мясной (смешанный) - 800 г
- Лук репчатый (большой) - 1 шт.
- Соевый соус - 3 ст. л.
- Соус устричный - 3 ст. л.
- Перец черный молотый - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Масло растительное
Для крема-супа
- Бульон - 500 мл
- Лук репчатый - 1 шт.
- Мука - 2 ст. л.
- Сливки (10%) - 50 мл
- Укроп - 0,5 пучка
- Лук зеленый - 0,5 пучка
- Соль - по вкусу
- Масло растительное - 1 ст. л.
Прежде всего следует приготовить пельмени. С мяса срезать все пленки и сухожилия. Перекрутить его на мясорубке. Лук очистить и тоже перекрутить. Добавить яйцо, соевый и устричный соусы. Вымешать фарш, при необходимости досолить.
Замесить тесто, завернуть его в пищевую пленку и убрать на 30 минут в холодильник. Достав тесто из холодильника, налепить пельмени.
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Далее обжарить на растительном масле порезанный крупными кубиками лук. Добавить муку и обжарить до золотистого цвета.
Влить бульон, посолить. Варить 10-15 минут до загустения. Добавить зелень. Проварить 5 минут. Потом пюрировать и развести суп сливками до нужной консистенции.
Тем временем отдельно отварить пельмени. Налить в тарелку крем-суп, выложить пельмени и украсить блюдо зеленью.
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