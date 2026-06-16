Освещающий и простой в приготовлении компот легко заготовить в трехлитровых банках.

С наступлением жары хочется насладиться освежающим летним напитком. Для таких случаев предлагаем вам сделать домашний лимонад, что по вкусу не уступает магазинному. К тому же его состав на 100% натуральный, без ароматизаторов и других химических добавок.

Рецепт поразит своей простотой, а мятно-цитрусовый аромат окутает приятной прохладой. Это блюдо также называют "Мохито на зиму", поскольку по вкусу напиток напоминает одноименный коктейль.

Мохито на зиму из апельсина лимона и мяты

Для приготовления освежающего лимонада вам понадобятся только свежие фрукты и пряная зелень. Этот Мохито на зиму из мяты и лимона готовится без варки, благодаря чему продукты сохраняют максимум витаминов. К тому же рецепт не требует стерилизации банок, что также упрощает приготовление.

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Удобно заготавливать такую консервацию в больших банках, поскольку пьется напиток очень легко. Чтобы приготовить Мохито на зиму на 3 литра, возьмите такое количество продуктов:

один крупный апельсин;

два кружочка лимона;

двести граммов сахара;

две веточки мяты.

Количество ингредиентов можно пропорционально увеличить, если хотите сделать больше напитка. Воду лучше брать фильтрованную или родниковую, но не из крана.

Банки промойте с мылом и прополощите. Стерилизовать их не обязательно. Цитрусы нарежьте кружочками, а мяту промойте холодной водой. Из фруктов желательно выбрать косточки - они могут давать неприятную горечь.

На плите вскипятите три литра воды. Выложите лимон, апельсин, мяту и сахар на дно банки. Залейте все ингредиенты кипятком. Если хотите сделать компот Мохито на зиму с лимоном более сладким, количество сахара можно увеличить до 300 граммов. Закрутите банку крышкой и переверните.

Слегка потрусите емкость, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. На этом домашний лимонад без варки готов - накройте его пледом и подождите, пока банка остынет. Потом переставьте в кладовую или погреб. Примерно через две недели напиток дойдет до идеального состояния. Чем дольше он хранится, тем более насыщенным будет вкус цитрусов. В готовом такой Мохито можно разбавлять водой, если он кажется слишком концентрированным.

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