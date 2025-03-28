Такой пирог готовится довольно быстро.

Звездный шеф-повар Нигелла Лоусон поделилась рецептом черничного пирога, который можно приготовить перед выходными. По ее словам, такой десерт можно "приготовить без лишних хлопот после работы", пишет Express.

Ингредиенты для черничного пирога:

80 г смеси поленты;

160 г универсальной муки; 160 г универсальной муки;

растительное масло (для смазывания);

160 мл оливкового или подсолнечного масла (на ваш выбор);

2 яйца;

265 г сахара;

445 г черники;

2 ч.л. разрыхлителя;

½ ч.л. соли;

160 мл апельсинового сока;

1 крупный апельсин, цедра натертая на терке.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов, смажьте и выстелите бумагой для выпечки форму для торта (в идеале 23 см). Также смажьте и бумагу для выпечки. После чего посыпьте бумагу 65 граммами сахара и выложите чернику сверху равномерным слоем.

Далее в большой миске смешайте яйца с остальным сахаром и апельсиновой цедрой. Взбивайте до образования густой массы, после чего добавьте апельсиновый сок и масло. Затем снова взбейте, пока масса не станет однородной и гладкой.

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В отдельной миске взбейте поленту, муку, разрыхлитель и соль. Добавьте в миску к яйцам и перемешайте до однородной массы. Вылейте тесто в форму для выпекания и поставьте в духовку.

"Выпекайте от 45 до 55 минут, пока оно не станет золотисто-коричневым и упругим на ощупь. Вы можете проверить это, воткнув зубочистку в центр. Если она выйдет чистой, пирог готов", - отмечают в материале.

Затем выньте пирог из духовки и дайте ему остыть около пяти минут. Когда он будет холодным, переверните его на сервировочную тарелку и снимите бумагу для выпечки. Смакуйте свежеиспеченным или при комнатной температуре.

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