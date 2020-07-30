Как приготовить дома чизкейк: пошаговый рецепт
Суть чизкейка абсолютно понятна из его названия – это пирог из сыра, со сливками, джемом или фруктами по вкусу. В наших краях этот десерт стремительно обрел популярность благодаря новомодным кофейням и кондитерским, однако на Западе его готовят уже не один десяток лет.
Что ж, тем интереснее приготовить чизкейк дома. Тем более, что готовка не потребует экзотических ингредиентов и особого кулинарного таланта – достаточно следовать рецепту.
Чизкейк – классический рецепт
Классический чизкейк готовят со сливочным сыром. Для приготовления потребуется:
На коржи
- масло сливочное - 5 столовых ложек
- крекеры - 200 г
- сахар – четверть стакана
- соль – четверть чайной ложки
На начинку:
- сливочный сыр (комнатной температуры) - 1 кг
- лимонная цедра - 1 чайная ложка
- лимонный сок - 1 столовая ложка
- соль – половина чайной ложки
- яйца крупные - 4 штуки
- сметана - 1 стакан
- сахар - 1 стакан
Тщательно измельчить печенье, добавить растопленное масло, сахар и соль, перемешать.
Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать маслом форму для пирога.
Выложить массу из печенья на форму, равномерно распределить по поверхности формы.
Выпекать 12-15 минут, снизить жар до 150 градусов. Охладить на решетке.
Можно приступать к приготовлению начинки, предварительно вскипятить воду в чайнике. Взбить миксером сливочный сыр, понемногу малыми порциями добавить сахар, лимонную цедру и сок, соль. Вбить по одному яйцу и добавить сметану, перемешать.
Завернуть форму с коржом в фольгу, влить начинку. Поставить в противень с высокими бортиками, налить в противень кипяток таким образом, чтобы вода доходила до половины высоты наполненной формы.
Выпекать около 1 часа 45 минут до готовности. Вынуть форму из воды, дать остыть на протяжении 20 минут.
Аккуратно отсоединить бортики формы. Оставить при комнатной температуре до полного охлаждения. Оставить в холодильнике на 8-9 часов.
Чизкейк Нью-Йорк - рецепт
Еще один рецепт чизкейка, который считается классическим. Это связано с тем, что сливочный творожный сыр изобрели в Америке.
Для приготовления потребуется:
- песочное печенье - 380 г
- сливочное масло – 100 г
- сливочный сыр - 800 г
- сахарная пудра - 200 г
- сливки жирностью от 30% - 200 мл.
- яйцо куриное – три штуки
- кукурузный крахмал - 15 г
- ванильный сахар - 10 г
- половина лимона
- цедра лимона
- щепотка соли
Основа чизкейка готовится из измельченного печенья и масла. Ее следует 10 минут запекать в предварительно нагретой сковородке при 200 градусах, а затем дать остыть при комнатной температуре.
Начинка готовится из сыра, сахарной пудры, ванильного сахара, крахмала, соли и цедры лимона. Ингридиенты тщательно смешать, а затем вбить яйца, не переставая помешивать. Добавить сливки и отжатый с половины лимона сок.
Выложить начинку на остывшую запеченую основу и поместить в духовку. Выпекать приблизительно полтора часа при температуре в 150-180 градусов, до готовности. Готовность чизкейка можно проверить, немного встряхнув форму – начинка должна слегка подрагивать.
Готовому пирогу дать остыть при комнатной температуре, затем положить в холодильник. Желательно дать пирогу настояться хотя бы одну ночь.
Существует множество вариаций приготовления этого десерта: шоколадный чизкейк, лимонный чизкейк, клубничный чизкейк, банановый, тыквенный и прочее. Начинку сырного пирога можно видоизменять по своему вкусу, добавляя в него фрукты, какао-порошок, молочный ликер или джем. Многие кулинары используют дополнительные заправки чизкейка, чтобы прикрыть трещины на начинке, которые могут возникнуть при запекании.
Чизкейк из творога – рецепт
Для приготовления чизкейка в идеале потребуется мягкий сыр Филадельфия или Маскарпоне, но можно использовать обычный жирный творог и даже детские творожки из супермаркета.
Для приготовления теста потребуется:
- 50 г сахарной пудры
- 100 г сливочного масна
- 1 куриное яйцо
- 170 г муки
- соль
Для приготовления крема потребуется
- творог - 550 г
- сахар – 120 г
- сливки 35% - 100 г
- яичные желтки – 5 шт.
- яичные белки – 4 шт.
- мука – 30 г
Натереть охлажденное сливочное масло на терке, добавить в него муку и соль, тщательно измельчить. Добавить яйцо и сахарную пудру. Мешать до образования мягкого теста. Накрыть массу пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на полчаса.
Просеять творог или протереть его через сито. Если для приготовления спользуется готовый крем-сыр, этот шаг не потребуется.
Отделить белки от желтков. Добавить в творог желтки по одному, сахар и муку. Тщательно перемешать или взбить миксером. Влить в творог сливки.
В отдельной емкости взбить белки и смешать их с творожной массой.
Включить духовку и прогреть до 170 градусов. Достать тесто, раскатать толщиной около 4 мм. Равномерно распределить в форме.
Выложить и разровнять крем. Поместить пирог в духовку. Потребуется приблизительно полтора часа запекания при температуре в 120-170 градусов. По готовности дать чизкейку остыть в духовке около часа.
При желании пирог можно посыпать сахарной пудрой, или подать с джемом.
Творожный чизкейк без выпечки – рецепт
Кулинары давно нашли способ готовить чизкейк без выпечки. На это потребуется не более получаса.
Для коржа потребуется
- песочное печенье – 250 г
- сливочное масло – 100 г
Для начинки потребуется
- мягкий некислый творог – 500 г
- сахар – 200 г
- молоко – 2 стакана
- желатин – 20 г
- ванильный сахар – половина чайной ложки
Измельчить печенье до состояния мелкой крошки, тщательно смешать его с растопленным сливочным маслом. Выложить полученную массу на дно формы. Тщательно утрамбовать и убрать в холодильник.
Можно браться за готовку творожной массы для пирога.
Выложить творог в глубокую емкость, добавить сахар, залить стаканом молока. Положить ванильный сахар. Тщательно перемешать или измельчить блендером.
Засыпать желатин в сухую кастрюлю. Следует учитывать крепость желатина, она указана на упаковке.
Тонкой струей влить стакан холодного молока, помешивая. Довести смесь до кипения и сразу же убрать с огня. При этом весь желатин должен раствориться.
Дать желатину немного остыть и аккуратно влить в сырную массу, тщательно перемешать. В сырную массу можно добавить цедру лимона или апельсина, либо 100 г ликера по вкусу.
Сырную массу вылить поверх песочной основы. Поставить пирог в холодильник на 4 часа.
Чизкейк готов, его следует подавать холодным.
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