Как приготовить дома чизкейк: пошаговый рецепт

Классический чизкейк готовят со сливочным творожным сыром.

Суть чизкейка абсолютно понятна из его названия – это пирог из сыра, со сливками, джемом или фруктами по вкусу. В наших краях этот десерт стремительно обрел популярность благодаря новомодным кофейням и кондитерским, однако на Западе его готовят уже не один десяток лет.

Что ж, тем интереснее приготовить чизкейк дома. Тем более, что готовка не потребует экзотических ингредиентов и особого кулинарного таланта – достаточно следовать рецепту.

Чизкейк – классический рецепт

Классический чизкейк готовят со сливочным сыром. Для приготовления потребуется:

На коржи

масло сливочное - 5 столовых ложек

крекеры - 200 г

сахар – четверть стакана

соль – четверть чайной ложки

На начинку:

сливочный сыр (комнатной температуры) - 1 кг

лимонная цедра - 1 чайная ложка

лимонный сок - 1 столовая ложка

соль – половина чайной ложки

яйца крупные - 4 штуки

сметана - 1 стакан

сахар - 1 стакан

Тщательно измельчить печенье, добавить растопленное масло, сахар и соль, перемешать.

Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать маслом форму для пирога.

Выложить массу из печенья на форму, равномерно распределить по поверхности формы.

Выпекать 12-15 минут, снизить жар до 150 градусов. Охладить на решетке.

Можно приступать к приготовлению начинки, предварительно вскипятить воду в чайнике. Взбить миксером сливочный сыр, понемногу малыми порциями добавить сахар, лимонную цедру и сок, соль. Вбить по одному яйцу и добавить сметану, перемешать.

Завернуть форму с коржом в фольгу, влить начинку. Поставить в противень с высокими бортиками, налить в противень кипяток таким образом, чтобы вода доходила до половины высоты наполненной формы.

Выпекать около 1 часа 45 минут до готовности. Вынуть форму из воды, дать остыть на протяжении 20 минут.

Аккуратно отсоединить бортики формы. Оставить при комнатной температуре до полного охлаждения. Оставить в холодильнике на 8-9 часов.

Чизкейк Нью-Йорк - рецепт

Еще один рецепт чизкейка, который считается классическим. Это связано с тем, что сливочный творожный сыр изобрели в Америке.

Для приготовления потребуется:

песочное печенье - 380 г

сливочное масло – 100 г

сливочный сыр - 800 г

сахарная пудра - 200 г

сливки жирностью от 30% - 200 мл.

яйцо куриное – три штуки

кукурузный крахмал - 15 г

ванильный сахар - 10 г

половина лимона

цедра лимона

щепотка соли

Основа чизкейка готовится из измельченного печенья и масла. Ее следует 10 минут запекать в предварительно нагретой сковородке при 200 градусах, а затем дать остыть при комнатной температуре.

Начинка готовится из сыра, сахарной пудры, ванильного сахара, крахмала, соли и цедры лимона. Ингридиенты тщательно смешать, а затем вбить яйца, не переставая помешивать. Добавить сливки и отжатый с половины лимона сок.

Выложить начинку на остывшую запеченую основу и поместить в духовку. Выпекать приблизительно полтора часа при температуре в 150-180 градусов, до готовности. Готовность чизкейка можно проверить, немного встряхнув форму – начинка должна слегка подрагивать.

Готовому пирогу дать остыть при комнатной температуре, затем положить в холодильник. Желательно дать пирогу настояться хотя бы одну ночь.

Существует множество вариаций приготовления этого десерта: шоколадный чизкейк, лимонный чизкейк, клубничный чизкейк, банановый, тыквенный и прочее. Начинку сырного пирога можно видоизменять по своему вкусу, добавляя в него фрукты, какао-порошок, молочный ликер или джем. Многие кулинары используют дополнительные заправки чизкейка, чтобы прикрыть трещины на начинке, которые могут возникнуть при запекании.

Чизкейк из творога – рецепт

Для приготовления чизкейка в идеале потребуется мягкий сыр Филадельфия или Маскарпоне, но можно использовать обычный жирный творог и даже детские творожки из супермаркета.

Для приготовления теста потребуется:

50 г сахарной пудры

100 г сливочного масна

1 куриное яйцо

170 г муки

соль

Для приготовления крема потребуется

творог - 550 г

сахар – 120 г

сливки 35% - 100 г

яичные желтки – 5 шт.

яичные белки – 4 шт.

мука – 30 г

Натереть охлажденное сливочное масло на терке, добавить в него муку и соль, тщательно измельчить. Добавить яйцо и сахарную пудру. Мешать до образования мягкого теста. Накрыть массу пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на полчаса.

Просеять творог или протереть его через сито. Если для приготовления спользуется готовый крем-сыр, этот шаг не потребуется.

Отделить белки от желтков. Добавить в творог желтки по одному, сахар и муку. Тщательно перемешать или взбить миксером. Влить в творог сливки.

В отдельной емкости взбить белки и смешать их с творожной массой.

Включить духовку и прогреть до 170 градусов. Достать тесто, раскатать толщиной около 4 мм. Равномерно распределить в форме.

Выложить и разровнять крем. Поместить пирог в духовку. Потребуется приблизительно полтора часа запекания при температуре в 120-170 градусов. По готовности дать чизкейку остыть в духовке около часа.

При желании пирог можно посыпать сахарной пудрой, или подать с джемом.

Творожный чизкейк без выпечки – рецепт

Кулинары давно нашли способ готовить чизкейк без выпечки. На это потребуется не более получаса.

Для коржа потребуется

песочное печенье – 250 г

сливочное масло – 100 г

Для начинки потребуется

мягкий некислый творог – 500 г

сахар – 200 г

молоко – 2 стакана

желатин – 20 г

ванильный сахар – половина чайной ложки

Измельчить печенье до состояния мелкой крошки, тщательно смешать его с растопленным сливочным маслом. Выложить полученную массу на дно формы. Тщательно утрамбовать и убрать в холодильник.

Можно браться за готовку творожной массы для пирога.

Выложить творог в глубокую емкость, добавить сахар, залить стаканом молока. Положить ванильный сахар. Тщательно перемешать или измельчить блендером.

Засыпать желатин в сухую кастрюлю. Следует учитывать крепость желатина, она указана на упаковке.

Тонкой струей влить стакан холодного молока, помешивая. Довести смесь до кипения и сразу же убрать с огня. При этом весь желатин должен раствориться.

Дать желатину немного остыть и аккуратно влить в сырную массу, тщательно перемешать. В сырную массу можно добавить цедру лимона или апельсина, либо 100 г ликера по вкусу.

Сырную массу вылить поверх песочной основы. Поставить пирог в холодильник на 4 часа.

Чизкейк готов, его следует подавать холодным.

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