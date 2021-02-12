Праздничные блюда 14 февраля должны разжигать не только аппетит за столом, но и страсть в постели.

Уже совсем скоро День святого Валентина – самый романтичный праздник в году, который с нетерпением ожидают все влюбленные.

Читайте такжеПраздник влюбленных 2021: дата и история Дня святого Валентина, как принято отмечатьПодготовка подарков, организация празднования, выбор наряда - и много других приятных забот предшествуют этому прекрасному дню. Кроме того, поздравить свою половинку с Днем влюбленных можно и, например, приготовив что-то особенное, изысканное и вкусное.

Создать за столом атмосферу романтики – целое искусство. Праздничные блюда в День святого Валентина должны разжигать не только аппетит за столом, но и страсть в постели.

На романтический завтрак или ужин можно подать много интересных блюд – главное, чтобы все было сделано искренне и с любовью.

Завтрак для двоих

Тост с яичницей

Тост из белого хлеба - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Сливочное масло

Вырезать в центре тостов сердечко. Намазать тосты маслом с обеих сторон.

Читайте такжеНежные тефтели с рисом: как приготовить аппетитное блюдоОбжариваем на сковороде с одной стороны до получения золотистой корочки. Перевернуть и разбить в выемку по одному яйцу.

Посолить, поперчить по вкусу.

Готовить на медленном огне до готовности яиц. Затем аккуратно лопаткой снять тосты на тарелку. Можно подаем яичницу в тосте с любимым соусом.

Кофе с пряностями

Кофе молотый - 1 ч. л.

Вода - 100 мл

Перец душистый - по вкусу

Имбирь молотый - по вкусу

Кориандр - по вкусу

Корица молотая - на вкус

Розмарин - по вкусу

Нужно заварить кофе и добавить в него в равных частях все пряности. Нагреть напиток, процедить и можно подавать кофе любимому человеку.

Мясо по-королевски

Свинина - 400 г

Шампиньоны - 200 г

Картофель - 400 г

Лук репчатый - 150 г

Помидор - 200 г

Масло подсолнечное - по вкусу

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Сыр твердый - 200 г

Майонез - по вкусу

Свиную вырезку нарезать порционными кусочками. Отбить, посолить и поперчить. Оставить для маринования на 20-25 минут.

Репчатый лук нарезать полукольцами.

Шампиньоны промыть и высушить салфеткой. Нарезать пластинками вместе с ножками.

Помидор разрезать пополам, нарезать полукольцами. Картофель очистить от кожуры, нарезать тонкими кольцами.

Взять глубокую форму для запекания. На дно налить немного подсолнечного масла. Положить кусочки мяса. Добавить майонез, лук. Немного подсолить и поперчить.

Выложить на лук кольца картофеля. Приправить солью и молотым перцем, добавить майонез. Сверху положить пластинки грибов. Немного посолить, намазать майонезом.

Добавить полукольца помидоров. Посолить и добавить майонез. Посыпать натертым сыром. Отправить в горячую духовку на 180°С. Запекать около часа.

Курица с чесноком в сливках

Куриные голени - 600 г

Сливки - 200 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Чеснок - 3 зубчика

Подсолнечное масло - 20 мл

Зелень - 10 г

Лавровый лист - 2 шт.

Курицу помыть и высушить салфеткой. Посолить и поперчить мясо по вкусу. На горячую сковороду налить подсолнечное масло и положить кусочки курицы.

Обжаривать до золотистой корочки 20 минут с обеих сторон.

В кастрюлю с антипригарным покрытием положить обжаренную курицу и залить ее сливками.

Добавить 100 мл воды, посолить по вкусу и тушить курицу 15-20 минут под крышкой на небольшом огне до готовности. За 10 минут до окончания тушения бросить лавровый лист.

Когда курица будет готова, измельчить два-три зубчика чеснока и добавить в кастрюлю. Также добавить измельченную зелень петрушки или укропа.

Салат с копченой курицей, хурмой и сырными шариками

Копченая куриная грудка - 300 г

Хурма (среднего размера) - 2 шт.

Листья салата - 1 большой пучок

Для сырных шариков

Сливочный сыр - 140 г

Миндаль - 25 орешков

Петрушка - 4-5 маленьких веточек

Для заправки

Оливковое масло - 1,5-2 ст. л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Розовый перец (по желанию) - вкусом

Удалить у копченой куриной грудинки кожицу и отделить мясо от кости. Хурму, листья салата и петрушку помыть и просушить.

Копченое куриное филе и хурму нарезать на одинаковые кубики среднего размера. Петрушку и миндаль мелко порубить. По желанию миндаль можно очистить от кожуры и обжарить.

Листья салата порвать на произвольные кусочки. Смешать в одной миске листья салата, курицу и хурму, добавить соль, черный молотый перец и оливковое масло. Хорошо перемешать.

Соединить измельченные миндаль и петрушку со сливочным сыром, тщательно перемешать.

На порционную тарелку выложить смесь салатных листьев, курицы и хурмы. С помощью двух чайных ложек сформировать из сырной массы небольшие шарики и разместить их поверх других ингредиентов в блюде. По желанию можно чуточку присыпать салат свежемолотым розовым перцем.

Миндальное печенье-сердечки

Для теста

Миндальное мука - 100 г

Мука пшеничная - 300 г

Куриные желтки - 2 шт.

Ванилин - на кончике ножа

Масло сливочное - 160 г

Сахарная пудра - 80 г

Дополнительно

Вареное сгущенное молоко - 0,5 банки

Кокосовая стружка - 3 ст. л.

Сливочное масло необходимо заранее достать из холодильника. Оно должно быть размягченным.

Смешать сахарную пудру, ванилин и миндальную муку. Добавить размягченное сливочное масло и яичные желтки. Все хорошо перемешать.

К полученной массе постепенно подсыпать муку (ее может понадобиться больше или меньше) и замесить тесто. Оно должно получиться очень мягкое.

Выложить тесто на пергамент и раскатать его через пленку. То есть на тесто положить пленку и так раскатывать. Толщина теста - около 5-6 мм.

Из теста вырезать фигурки. У половины из них вырезать серединку в форме сердечка. Обрезки собрать, раскатать и снова вырезать.

Выложить заготовки на пергамент и выпекать в разогретой до 170°С духовке 15-17 минут. Печенье должно стать слегка золотистым.

Выпечку охладить на решетке. Когда остынет, начать собирать печенье. На одну часть печенья нанести вареное сгущенное молоко, накрыть второй частью, слегка прижимая. Бока печенья также обмазать сгущенным молоком и обвалять в кокосовой стружке.

Десерт из груш и маскарпоне

Груши - 5 шт.

Сыр маскарпоне - 400 г

Сливки жирностью 33% - 180 г

Имбирные пряники - 6 шт.

Сахар - 130 г

Мед - 80 г

Молотая корица

Очистить груши и разрезать на 4 части вдоль. Каждый кусок нарезать поперек на крупные кусочки.

Читайте такжеИдеальный пышный бисквит: как приготовить вкусную выпечкуПриготовление сиропа. Налить в кастрюлю 800 мл воды, добавить 80 г сахара и мед. Довести до кипения.

Положить груши в кипящий сироп и варить 10 минут. Груши должны сохранять форму, но стать мягкими. Откинуть их на сито, сироп оставить. Остудить груши.

Смешать маскарпоне, сливки и сахар. Взбить миксером на низкой скорости или вручную, пока масса не загустеет.

Нарезать их небольшими кусочками.

Разложить половину пряников в креманки или широкие стаканы. Полить сиропом из-под груш. Выложить половину груш и половину крема. Повторить слои. Сверху посыпать корицей.

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Автор: УНИАН