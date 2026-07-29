Переаттестация БЭБ превратилась в имитацию очищения структуры, - экс-прокурор САП Броневицкий

Процесс переаттестации сотрудников Бюро экономической безопасности Украины не обеспечивает реального очищения ведомства, а аттестационные комиссии принимают непрозрачные решения, несмотря на наличие у кандидатов фактов, свидетельствующих об их недобросовестности. Об этом заявил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокат Станислав Броневицкий.

По его словам, только в Львовском областном управлении БЭБ большое количество сотрудников успешно прошли аттестацию, несмотря на недекларирование имущества, наличие конфликтов интересов, связей с фигурантами уголовных производств, а также других обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать об их несоответствии критериям добропорядочности.

Броневицкий подчеркнул, что дополнительную обеспокоенность вызывает непрозрачность самой процедуры аттестации.

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"Далеко не все собеседования транслируются. Оказывается, если человек просто указывает, что не хочет, чтобы его собеседование было опубликовано, трансляцию прекращают, и оно проходит в закрытом режиме. Это очень плохая тенденция. Учитывая сплошные провалы с конкурсами и аттестациями, завтра так от общественности закроют вообще все собеседования", – отметил экс-прокурор САП.

Он призвал обеспечить открытость всех собеседований и сохранить видеозаписи заседаний, чтобы исключить возможность их уничтожения и обеспечить общественный контроль за процессом.

В качестве примеров, свидетельствующих о формальном характере переаттестации, адвокат привел результаты собеседований нескольких сотрудников БЭБ.

В частности, по словам Броневицкого, руководитель департамента режимно-секретной работы БЭБ Людмила Бондаренко в 2012 году приобрела квартиру стоимостью 120 тыс. долларов США и не указывала ее в декларации до 2025 года. Объясняя причину недекларирования, она сказала: "так получилось". Несмотря на это, аттестационная комиссия признала ее успешно прошедшей собеседование.

Еще один пример касается заместителя руководителя департамента персонала БЭБ Натальи Богуславской. Во время собеседования обсуждались вопросы, связанные с недекларированием мужа, который является учредителем ряда предприятий, в отношении которых открыты уголовные производства. Богуславская заявила, что ей ничего не было известно об этих предприятиях, поскольку муж ей об этом не рассказывал, так как "не хотел расстраивать". Несмотря на это, она также получила положительное решение комиссии.

Кроме того, адвокат обратил внимание на собеседование руководителя управления аудита БЭБ Андрея Мизюка, который не смог объяснить происхождение земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимости, а также причины их отсутствия в декларации.

Еще одним примером, по словам Броневицкого, является руководитель подразделения детективов-полиграфологов БЭБ Евгений Дзись. Во время собеседования он рассказал о том, что ранее он и его жена получали зарплату "в конвертах", что является уголовным правонарушением. Несмотря на это, комиссия также приняла решение о его успешном прохождении собеседования.

Броневицкий считает, что приведенные случаи ставят под сомнение эффективность нынешней переаттестации и требуют публичной оценки со стороны общества, а также надлежащей реакции уполномоченных государственных органов.

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