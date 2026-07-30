Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Кривом Роге взрывы

Воздушные силы сообщали о баллистических ракетах в направлении Киева, Днепра и Кривого Рога.

В ночь на 30 июля российские оккупанты атакуют различные регионы Украины ракетами и ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы и местные власти.

Обновлено 02:16. В районе Винницы, Харькова, Черкасс, Кривого Рога и Сум прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики РФ.

Обновлено 01:54. Пуск баллистических ракет в направлении Винницы. В Винницкой области были слышны звуки взрывов, сообщило "Сиспильне".

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Мэр Кличко также сообщил о возгорании в гаражном кооперативе Святошинского района.

Мэр Кличко сообщил, что в Святошинском и Оболонском районах Киева в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилых зданий.

Мониторинговые каналы сообщали, что по состоянию на 1:30 в воздухе в общей сложности находились как минимум 3 самолета Ту-160 с аэродрома "Украинка" и 4 самолета Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Военно-воздушные силы сообщали о баллистических ракетах в направлении Киева, Днепра и Кривого Рога. СМИ сообщали о взрывах в столице и Кривом Роге.

"Враг наносит удары по столице баллистическими ракетами. Угроза дальнейших атак сохраняется. Находитесь в укрытиях!", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Удары РФ по Украине

Вечером 29 июля президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия подготовилась к массированному удару и может нанести его этой ночью. Он призвал партнеров предоставить Украине ракеты для систем Patriot, а украинцев - реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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