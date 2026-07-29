Джаред Лето оказался в центре нового скандала: вышло громкое расследование BBC

Четыре женщины рассказали о предполагаемых вопиющих инцидентах с участием звезды.

Американский актер и певец Джаред Лето оказался в центре нового резонансного скандала – сразу четыре женщины обвинили его в преступлениях сексуального характера в новом документальном фильме-расследовании BBC. Фильм называется "Джаред Лето: Темная тайна Голливуда" (Jared Leto: Hollywood's Dark Secret).

В документальном фильме утверждается, что на момент предполагаемых событий большинству заявительниц не исполнилось 18 лет.

Одна из женщин рассказала, что Лето якобы изнасиловал ее в мотеле, когда ей было 17 лет. Другая заявила, что вступила с актером в сексуальные отношения в 17-летнем возрасте, хотя в Калифорнии возраст согласия составляет 18 лет. Еще одна женщина утверждает, что актер начал выстраивать с ней доверительные отношения, когда ей было 16 лет: по ее словам, он использовал свою известность. Четвертая заявительница рассказала, что в 19 лет Лето якобы угрожал ей насилием, когда они остались наедине в гостиничном номере.

Видео дня

Обвинения касаются периода 2002–2016 годов, когда Лето было от 30 до 40 лет (сейчас ему 54), а сами девушки были подростками.

На многочисленные запросы журналистов по поводу выдвинутых обвинений Джаред Лето не ответил.

В BBC заявили, что в процессе подготовки фильма журналисты подтвердили отдельные детали рассказов женщин, обратившись к их друзьям и родственникам, которым они ранее сообщали о встречах с Лето. Кроме того, команда расследования изучила фотографии и переписки, которые, по ее словам, подтверждают некоторые заявления.

Напомним, ранее Джаред Лето мечтал о концертах в России и Украине и назвал войну в Украине "проблемой". Позже стало известно, что актера обвинили в сексуальном домогательстве девять женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: