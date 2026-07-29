'Глубина': Netflix показал тизер напряженного сериала с Джошем Хартнеттом и Чарли Хитоном

Сериал станет доступен 8 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер триллер-мини-сериала "Из глубин" (Below), который также проходит на просторах Интернета под названием "Глубина".

По сюжету, когда загадочное морское чудовище начинает терроризировать рыбацкий городок в Ньюфаундленде, суровый рыбак Келвин Пенни и его семья встают на защиту своего дружного сообщества.

Главную роль в сериале исполнил Джош Хартнетт ("Перл-Харбор", "Гнев человеческий", "Ловушка", "Рейс навылет", "Верити").

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Также в проекте задействованы Маккензи Дэвис ("Марсианин", "Бегущий по лезвию 2049", "Терминатор: Фатум", "Не говори со злом"), Чарли Хитон ("Новые мутанты", сериал "Осень странные дела"), Наташа Хенстридж ("Особь", "Девять ярдов", сериал "Фоллаут") и другие.

Премьера сериала состоится на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2026 года.

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов, для широкой аудитории все они выйдут одновременно 8 октября 2026 года.

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