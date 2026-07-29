Нацбанк усилил гривню к доллару: официальный курс валют на 30 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 30 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня незначительно ослабла: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,88/44,93 грн/долл., а к евро – 51,09/51,13 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 29 июля вырос на 10 копеек и составил 45,19 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,65 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне подорожал на 6 копеек и составил 51,48 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,86 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 45,15 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составил 51,60 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: