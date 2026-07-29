Вышел трейлер экранизации фэнтези-бестселлера 'Дети Крови и Костей' (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 14 января 2027 года.

Вышел украинский трейлер грандиозного магического фэнтези "Дети крови и костей" (Children Of Blood And Bone), являющегося экранизацией одноименного романа писательницы Томи Адееми (первой части ее серии "Наследие Ориши").

События фильма разворачиваются в вымышленной африканской стране Ориши, сердцем народа которой когда-то была магия, но жестокий правитель отнял ее, обрекая весь народ на страх и бессилие. Юная Зели получает шанс вернуть утраченную силу и отправляется в опасное путешествие, которое может навсегда изменить судьбу королевства. Вместе с братом и неожиданными союзниками из королевской семьи ей предстоит бросить вызов безжалостному режиму, готовому на все ради сохранения власти.

Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Отряд самоубийц: Миссия на вылет", "Дом из динамита", сериалы "Лютер", "Перехваченный рейс"), Виола Дэвис ("Прислуга", "Вдовы", "Отряд самоубийц: Миссия на вылет", сериал "Как избежать наказания за убийство"), Реджина Кинг ("Блондинка в законе 2", сериалы "Теория большого взрыва", "Американское преступление"), Чиветел Эджиофор ("12 лет рабства", "Жизнь Чака", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", "Закулисье"), Синтия Эриво ("Вдовы", "Плохие времена в "Эль Рояле", "Wicked: Чародейка"), Тусо Мбеду ("Королева-воин", "Муфаса: Король лев", сериалы "Подземная железная дорога", "Задание"), Дамсон Идрис ("Пассажир", "За гранью", "Формула-1", сериал "Черное зеркало"), Лашана Линч ("Капитан Марвел", "007: Не время умирать", "Королева-воин", "Боб Марли: Одна любовь", сериал "День Шакала"), Амандла Стенберг ("Голодные игры", "Тело, тело, тело", сериал "Аколит") и другие.

Видео дня

Режиссером выступила Джина Принс-Байтвуд ("Старая гвардия", "Королева-воин").

Основные съемки фильма проходили в феврале-июне 2025 года в Лагосе (столица Нигерии).

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора, в украинский прокат фильм выйдет 14 января 2027 года.

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