Ректор Каразинского университета Кагановская: Заявок на поступление на 40% больше, чем в прошлом году

В Украине продолжается приемная кампания, которая демонстрирует положительную динамику. В этом году в Харьковский национальный университет им. Каразина поступило больше заявок, чем в прошлом году, рассказала в интервью "Вести Ньюс" ректор университета Татьяна Кагановская.

"Сегодня мы можем с сдержанным оптимизмом констатировать, что у нас 12 250 заявок. По сравнению с прошлым годом – на 40% больше. Дети выбирают поступление в украинские университеты. Для нас это особенно важно. Для прифронтовых регионов это свидетельство устойчивости города и университета", – заявила она.

По словам Кагановской, наиболее популярные специальности как в Каразинском, так и в других университетах страны – иностранная филология, менеджмент, маркетинг, международные экономические отношения, психология, медицина, компьютерные науки, кибербезопасность.

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"Но есть и другие специальности, очень важные для Каразинского университета, ведь мы – классический университет. История создания нашего университета – это, прежде всего, естественнонаучные специальности. Поэтому здесь мы отслеживаем каждую поданную заявку и каждого будущего студента. Можем подтвердить, что количество заявок увеличилось", – заявила ректор.

Важным аргументом при выборе учебного заведения является наличие безопасных пространств.

"Наша задача – предоставить как можно больше возможностей детям, которые хотят учиться офлайн, посещать университеты. В течение последних лет мы расширяли наши безопасные пространства, чтобы выполнять задачи, стоящие перед университетом, не терять студентов и предоставлять качественное образование", – пояснила Кагановская.

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