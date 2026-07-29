Приходится ждать неделю, чтобы пройти 300 метров: как украинские бойцы воюют на 'нуле', - BI

Преодоление даже такого небольшого расстояния может стать вопросом жизни и смерти, рассказали военные.

Насыщенная беспилотниками "нулевая линия" на фронте в Украине стала настолько опасной, что украинские военные иногда вынуждены ждать до семи дней, чтобы получить возможность безопасно пройти всего 300 метров. Об этом пишет Business Insider.

Боец с позывным "Янки" рассказал журналистам, что на передовой бывают случаи, когда "если ты хочешь иногда пройти 300 метров, то не можешь этого сделать в течение семи дней".

По его словам, преодоление даже такого короткого расстояния "может быть вопросом жизни и смерти". Чтобы совершить небольшое перемещение, военным могут понадобиться благоприятные погодные условия, поддержка средств радиоэлектронной борьбы и координация между несколькими подразделениями.

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"Нужно убедиться, что есть прикрытие по радиочастотам. Радиочастоты, на которых работают дроны, должны быть заглушены", – сказал он.

Для этого украинские подразделения радиоэлектронной борьбы могут выявлять и подавлять частоты, которые используют российские беспилотники, нарушая способность их операторов управлять аппаратами или получать видеосигнал. Такие операции требуют тщательной координации, чтобы не мешать работе украинских дронов.

Роль погоды

"Погода – это главный компонент. Если погодные условия не подходят, у тебя ничего не получится. Нужен либо туман, либо дождь, либо ветер со скоростью не менее 14 метров в секунду. Поэтому приходится ждать подходящих условий", – пояснил Янки.

По его словам, туман и дождь могут затруднять работу камер беспилотников, а сильный ветер – запуск и управление некоторыми дронами.

В издании рассказали, что Янки пообщался с журналистами во время учений в рамках многонациональной программы "Легион" под руководством Норвегии, которая занимается подготовкой и оснащением украинских сухопутных войск в Польше. Он сообщил, что изучает стандарты и тактику НАТО, чтобы применять их после возвращения в Украину.

Янки служит старшим сержантом батареи в подразделении на передовой, оснащенном переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Эти ракеты запускаются с плеча и способны поражать беспилотники, ракеты и самолеты, летящие на малых высотах. По словам военного, его подразделение обеспечивает противовоздушную оборону на "нулевой линии" и на маршрутах, ведущих к ней.

На позициях приходится оставаться месяцами

Журналисты рассказали, что военные, находящиеся на "нуле" – в чрезвычайно опасной зоне, – вынуждены оставаться незаметными как для вражеских солдат, так и для дронов. А концентрация беспилотников и разнообразного вооружения там настолько высока, что военные рассказывали о случаях, когда были вынуждены оставаться на этих позициях месяцами. При этом само перемещение, необходимое для проведения ротации, чрезвычайно опасно.

Наблюдение с помощью дронов ведется непрерывно, а противник находится настолько близко, что атаки могут начинаться практически без предупреждения. Это район, где военные могут одновременно столкнуться как с ударами беспилотников, так и с ближним боем с российскими солдатами, которые постоянно пытаются найти слабые места в украинской обороне. Как говорится в статье, такие условия представляют собой серьезный вызов как в тактическом, так и в психологическом плане.

Даже районы, расположенные дальше от "нуля", остаются чрезвычайно опасными: ударные и разведывательные беспилотники угрожают военным и технике далеко за передовыми позициями. Украинские военные и чиновники описали журналистам фронт как "зону смерти", простирающуюся на 50 километров от "нулевой линии" в обе стороны.

Украинские военные говорят, что передвижение по этой смертельно опасной территории к передовым позициям может быть одним из самых рискованных этапов боевой задачи. Чтобы снизить вероятность того, что один удар одновременно уничтожит нескольких человек, некоторые подразделения начали увеличивать дистанцию между военными во время перемещения.

В издании отмечается, что Украина всё активнее пытается использовать беспилотники и наземные роботы для выполнения боевых задач вместо того, чтобы отправлять военных в наиболее опасные районы. Однако люди по-прежнему необходимы для работы с оружием, подготовки беспилотных систем, удержания передовых позиций и выполнения других задач, которые Украина пока не смогла полностью автоматизировать.

Дроны на войне

Как сообщал ранее УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в следующем году украинские дроны смогут летать на расстояние 5–10 тысяч километров, и Украина готова делиться этими технологиями с США. Он заявил, что это инструмент, который позволил бы Соединенным Штатам "приблизиться к своему потенциальному врагу".

Также мы писали, что военные начали получать ударные дроны, способные поражать движущиеся цели. Речь идет о беспилотниках Virtus от немецкой компании Stark Defence, которые ранее прошли испытания в Запорожье. Закупки финансирует правительство Германии.

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