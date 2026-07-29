Итальянец построил из папье-маше 'старейший в мире амфитеатр' и оказался за решеткой

Он представлялся филантропом, предпринимателем и дирижером оркестра.

В Италии мужчину приговорили к тюремному заключению после того, как выяснилось, что популярный среди туристов "древнеримский амфитеатр" на самом деле является современной подделкой, возведенной из новейших материалов, сообщает Euronews.

Речь идет о том, что 69-летний Франко Малоссо, называвший себя Франко Малоссо фон Розенфранц, на протяжении многих лет взимал с посетителей 40 евро за экскурсию в так называемый Берикский морской амфитеатр в северо-восточном итальянском городе Виченца.

Мужчина утверждал, что "открыл" достопримечательность после оползня в 2005 году.

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Как сообщает Corriere della Sera, Малоссо уверял туристов, что амфитеатр является одним из старейших и крупнейших в мире, а его строительство датируется 393 годом нашей эры. Он также рассказывал, что здесь якобы побывал Юлий Цезарь, возвращаясь в Рим из Египта вместе с Клеопатрой, а в одной из старинных церквей неподалеку якобы жила Джульетта Капулетти – героиня трагедии Уильяма Шекспира.

Кроме того, Малоссо представлялся филантропом, предпринимателем и дирижером оркестра. Ему даже удалось убедить местные власти включить вымышленную достопримечательность в туристический путеводитель и мобильное приложение, профинансированные Европейским союзом.

Археологи разоблачили обман

Сомнения в правдивости этой истории возникли ещё в 2016 году. После проверки, проведенной при участии военной полиции (карабинеров), археологи установили, что "античный" амфитеатр был построен из современных материалов, среди которых стеклопластик, папье-маше, оштукатуренные бетонные блоки и гипсовые статуи, изготовленные в начале 2000-х годов.

Спутниковые снимки также показали, что сначала Малоссо сровнял с землёй холм, а уже потом возвёл на этом месте псевдоисторическое сооружение.

Исследователи также обратили внимание на многочисленные исторические несоответствия. В частности, Юлий Цезарь жил примерно за четыре века до 393 года нашей эры, когда, по словам мошенника, был построен амфитеатр. К тому же действие шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" происходит не в Виченце, а в Вероне.

Какое наказание получил мошенник

Суд признал Франко Малоссо виновным в незаконном строительстве, подделке произведений искусства и создании объектов без соответствующего разрешения. Его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы, а также обязали уплатить штраф в размере 3 тысяч евро.

Кроме того, муниципалитет Аркуньяно подал в суд иск о возмещении убытков на сумму 560 тысяч евро, которые, по утверждению местных властей, были причинены в результате мошеннической деятельности этого мужчины.

"Селфи-кражи"

Напомним, испанский курорт Бенидорм столкнулся с новой схемой мошенничества. В частности, путешественников призывают быть осторожными с чрезмерно приветливыми незнакомцами, которые могут воспользоваться доверчивостью людей. Мошенническая схема чаще всего нацелена на женщин. Так, к туристам подходит улыбающаяся и доброжелательная пара и просит сфотографировать их , а затем предлагает сделать совместное селфи. Когда люди оказываются рядом, их обворовывают.

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