Спецпосланник США анонсировал встречу с Путиным 22 января

Информацию о запланированной встрече американский дипломат подтвердил лично.

Спецпосланник США Стив Уиткофф завтра, 22 января, встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

По словам дипломата, переговоры уже запланированы, однако точное место их проведения пока остается неизвестным, пишет Reuters. Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Сам же Уиткофф заявил: "Именно русские просят об этой встрече. Я думаю, это важное заявление [сигнал] с их стороны". На вопрос, присоединится ли Путин к "Совету мира" Трампа, спецпосланник президента США ответил: "Думаю, да".

Также он подтвердил, что Путину действительно было направлено соответствующее приглашение. И заявил, что кремлевский диктатор якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной, и что 20-пунктный мирный план готов более чем на 90%.

