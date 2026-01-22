'Закончим эту войну': Зеленский раскрыл планы на трехстороннюю встречу с РФ и США

Война может закончиться, если все стороны будут работать, отметил Зеленский.

На трехстороннюю встречу с РФ и США в Объединенные Арабские Эмираты поедет вся переговорная группа от Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Давосе.

По его словам, от Украины в частности поедут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Военные должны быть присутствовать. Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков. Посмотрим, каким будет результат. Два дня будут работать", – сказал Зеленский.

Он добавил, что пока не знает, чего ожидать от этой встречи. В то же время он отметил, что на ней Украина увидит, готова ли РФ обсуждать различные пункты мирного плана.

"Тогда я получу информацию от них, они скажут, какое настроение на переговорах, нашли ли они какие-то точки соприкосновения. Я думаю, мы в том моменте, когда если все стороны будут много работать, мы закончим эту войну. Но если кто-то будет играть в игры, война будет продолжаться", – добавил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее об организации трехсторонней встречи Украины, РФ и США сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что встреча в ОАЭ пройдет 23 и 24 января.

Также Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что украинско-американские документы о прекращении войны "почти готовы". По его словам, Россия также должна быть готова завершить эту войну, а потому давление на Москву должно расти, как и поддержка Украины.

