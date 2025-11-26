По словам советника Путина, никто не должен комментировать такие разговоры.

Между США и Россией была достигнута предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Об этом заявил советник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в комментарии для пропагандиста Павла Зарубина.

Также советник Путина, комментируя публикации западных СМИ о его телефонном разговоре с Виткоффом, предположил, что кто-то "сливает" содержание подобных разговоров.

"Я с Уиткоффом довольно часто разговариваю, но суть разговоров - они имеют закрытый характер - я не комментирую. Да никто не должен комментировать... Кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы", - отметил он.

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что "мирный план" США относительно деталей вообще ни с кем не обсуждался. По его словам, представители спецслужб РФ и Украины периодически обсуждают в ОАЭ деликатные вопросы, среди которых обмен пленными.

Политик добавил, что во время одной из последних встреч появился "рояль в кустах".

"Во время этой встречи оказался и "рояль в кустах" - это новый представитель США, который сейчас занимается украинским досье. Он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями и, наверное, это было оговорено заранее. А также встретился с нашими представителями совершенно неожиданно", - подчеркнул Ушаков.

Разговор между Уиткоффом и Ушаковым - что известно

Ранее Bloomberg сообщил, что Уиткофф советовал Ушакову, как представить Трампу предложения по "мирному соглашению". Отмечается, что телефонный разговор политиков состоялся 14 октября и они разговаривали чуть более 5 минут. Во время разговора спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина".

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы дойдем до соглашения. Президент (Трамп. - прим. ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - отмечал Ушакову Виткофф.

Также издание опубликовало разговор и советника российского президента по вопросам внешней политики Юрия Ушакова с Кириллом Дмитриевым, который является экономическим советником Путина. Тогда они обсуждали подготовку российской версии "мирного плана", который впоследствии и был предложен спецпосланнику Трампа.

"Мне кажется, вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", - сказал Дмитриев Ушакову.

