Изначально планировалось, что Зеленский будет говорить с Трампом сразу при поддержке европейских партнеров.

Завтрашняя встреча в Белом доме на первом этапе будет предусматривать присутствие только президентов Украины и США, а европейские лидеры присоединятся к ней уже потом. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

"Президент США Дональд Трамп решил провести встречу один на один с Владимиром Зеленским, хотя украинского лидера в Вашингтон сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики. Только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО", - пишет издание.

По данным Bild, кроме Мерца и фон дер Ляйен, в составе делегации также будут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.

Дипломатия Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, после того, как практически все западные СМИ остро раскритиковали дипломатические "успехи" Трампа на его встрече с Путиным, американский президент разразился серией гневных постов в соцсети, обвинив прессу в том, что его постоянно оговаривают и критикуют просто так.

При этом даже лояльные Трампу издания, такие как Fox News, утверждают, что президент США по итогам саммита на Аляске поддержал требования агрессора, выдвинутые жертве агрессии.

