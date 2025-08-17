Зеленский озвучил ожидания от разговора с Трампом при участии европейцев

Украинский президент подчеркнул, что требования Путина невозможно обсуждать под давлением оружия, поэтому необходимо прекратить огонь и дальше работать над финальным соглашением.

Сейчас нужны реальные переговоры, и на них может обсуждаться текущая линия фронта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, где они провели встречу накануне визита в США.

"Нужны реальные переговоры. И это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Контактная линия - это лучшая линия для разговоров. И европейцы поддерживают это", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, территориальный вопрос настолько важен, что должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

"Пока Россия не дает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет. А если Россия откажется, тогда нужны новые санкции", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Европа была "такой же единой сейчас", какой она была в начале войны в 2022 году, и в дальнейшем находилась с Украиной.

"Это единство действительно помогает достичь реального мира. И оно должно оставаться прочным. Первое, мы должны прекратить убийства. У Путина много требований, но мы не знаем всех. Если их реально так много, как мы об этом слышали, то это займет много времени, чтобы пройтись по всем им. И невозможно сделать это под давлением оружия. Так что необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин не хочет прекратить убийства, но должен это сделать.

По словам украинского президента, они обсудили с президентом Еврокомиссии вопрос евроинтеграции Украины, что будет частью гарантий безопасности для Украины. В целом важным является воплощение гарантий безопасности на практике.

Зеленский также сказал, что обсудили вопросы обороны. В частности, договорились активизировать такие программы, как "Сейф".

"И мы должны готовить 19-й пакет санкций, чтобы Россия видела, что мы серьезные, мы понимаем российское стратегическое направление - оно антиевропейское. И следовательно мы должны продолжать ограничивать российский потенциал", - сказал президент Украины.

Зеленский сказал, что настроен на "очень продуктивный" результат встречи в Белом доме.

Подготовка к визиту в Вашингтон

Как сообщал УНИАН, после встречи на Аляске с российским главой Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча назначена на понедельник, 18 августа, и состоится в Белом доме.

Впоследствии глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18 августа отправится вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон. По ее словам, об этом украинский лидер лично попросил ее.

Сегодня Зеленский отправился в Брюссель, где состоялась встреча с президентом Еврокомиссии. После этого запланировано онлайн-заседание лидеров стран "Коалиции желающих".

