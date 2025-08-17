Западные СМИ уже два дня полощут Трампа за провал переговоров, где он фактически встал на сторону агрессора.

Президент США Дональд Трамп набросился с резкой критикой на СМИ после многочисленных публикаций о его дипломатическом провале в переговорах на Аляске.

"Невероятно, как "фейк ньюз" жестоко искажают правду, когда речь идет обо мне. Я ничего не могу сказать или сделать, чтобы они написали или рассказали обо мне честно", - написал Трамп в своей собственной соцсети Truth Social.

Он отметил, что имел с Путиным "замечательную встречу на Аляске по поводу глупой войны Байдена".

"Если бы я заставил Россию отказаться от Москвы в рамках соглашения, "фейк ньюс" и их партнеры, радикальные левые демократы, сказали бы, что я совершил ужасную ошибку и заключил очень плохую сделку", - возмутился президент США.

Трамп отметил, что он "только что остановил" 6 войн, однако не уточнил, какие именно.

"Большой прогресс в отношениях с Россией. Следите за новостями", - добавил он в следующей публикации в Truth Social.

Западные СМИ раскритиковали Трампа после встречи с Путиным

Как писал УНИАН, с тех пор как Трамп и Путин закончили свои трехчасовые переговоры в Анкоридже и сделали короткие заявлении для прессы, в западных СМИ поднялась волна критики в адрес американского президента.

Тот факт, что Трамп поддержал требование Путина к Украине отдать весь Донбасс, большинство обозревателей однозначно расценили как дипломатическую победу России. В частности так об этом писала авторитетная газета The Washington Post. Газета The Times увидела в высказываниях Трампа давление на Украину, вместо России, что грозит "фатальными последствиями". Триумфом Путина саммит на Аляске окрестила The Wall Street Journal. В похожем ключе высказались и многие другие редакции.

Конкретно американцев также возмутил тот факт, что перед российским диктатором расстелили красную ковровую дорожку. И сделать это заставили американских солдат в военной форме, что для многих выглядело как демонстративное унижение американской армии перед одним из ключевых врагов Америки. Так, дочь спецпосланника президента США Кита Келлога, одного из ближайших соратников Трампа, призвала наказать тех, кто отдал такую команду американским военным.

