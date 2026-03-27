Выступление Коломойского перед ВСК в очередной раз сорвали, - Гончаренко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в очередной раз не будет доставлен на заседание Временной следственной комиссии, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"И вот так "бинго" Коломойского продолжается. Коломойского уже пытались убить по дороге на заседание ВСК. Коломойского уже несколько раз забирали на неотложные следственные действия в НАБУ. Коломойскому уже назначали судебные заседания на время проведения ВСК. Теперь мы вступаем во второй раунд", - написал нардеп.

Гончаренко отметил, что помешало выступлению Коломойского перед депутатами сначала НАБУ, назначив на 23 марта неотложные действия, а вторую из предложенных дат - 27 марта - отклонил Шевченковский районный суд Киева, мотивируя это тем, что дата выходит за пределы постановления суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Коломойского.

"Смотрите, силы и средства у нас есть. Но Коломойский будет доставлен на заседание ВСК", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, это уже не первый случай, в котором Коломойскому не давали защищать свои права по "техническим" причинам - в декабре 2025 года бизнесмена не доставили в суд, мотивируя это поломкой автотранспорта конвойной службы. Этот инцидент произошел после того, как Коломойский пригласил журналистов и представителей общественности в качестве свободных слушателей на свои судебные заседания.

В марте Подольский районный суд города Киева изменил меру пресечения, назначив 60 дней содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского с залогом в размере 1,1 млрд грн.

