Посол: Противников вступления Украины в НАТО сейчас меньше, чем когда-либо в истории

Количество стран НАТО, выступающих против вступления Украины, сокращается, а Франция и Германия изменили свою позицию.

Сейчас против вступления Украины в НАТО выступает наименьшее количество стран-членов Альянса за всю историю. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, хотя консенсус среди стран-членов НАТО по приглашению и членству Украины в Альянсе до сих пор не достигнут, тенденция меняется.

"Если проанализировать историю отношений Украины с НАТО, то на сегодняшний день наименьшее количество стран-членов Альянса выступает против того, чтобы Украина в будущем стала членом НАТО", – отметила Гетьманчук.

Она подчеркнула, что в Альянсе всегда существовал круг стран, которые были против вступления Украины, однако он постепенно сужается.

"Изменение позиции некоторых стран реально стало веховым. Это такие страны, как Франция, как Германия", – добавила посол.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, Венгрия, Словакия и еще несколько стран против вступления Украины в Альянс. Сейчас продолжается активная работа над гарантиями безопасности для Украины, которые должны сделать невозможным повторное нападение России, добавил он.

В то же время украинцы стали меньше верить ввступление в НАТО как лучший гарант безопасности. Такую веру ослабляют сигналы от отдельных международных партнеров Украины, прежде всего США.

Курт Волкер, который был постоянным представителем Соединенных Штатов в НАТО и представителем Государственного департамента по вопросам Украины в 2017-2019 годах, считает, что лучшая гарантия безопасности в мире - это членство в Североатлантическом альянсе.

