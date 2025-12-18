Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас вступление Украины в Альянс не поддерживают США, Венгрия, Словакия и, вероятно, еще несколько других стран. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом.

"На саммите в Вашингтоне в прошлом году союзники договорились о необратимости пути вступления Украины в НАТО. Однако есть и практический аспект. Он заключается в том, что несколько союзников прямо заявляют, что не дадут своего согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны, как Венгрия, США и Словакия, а возможно, и еще несколько государств", - сказал Рютте

