Кроме членства в НАТО, Украина может получить другую модель гарантий безопасности, - Волкер

По словам дипломата, речь идет о гарантиях, которые приближены к статье 5.

Лучшая гарантия безопасности в мире - это членство в Североатлантическом альянсе, считает американский дипломат Курт Волкер, который был постоянным представителем Соединенных Штатов в НАТО и представителем Государственного департамента по вопросам Украины в 2017-2019 годах.

"Лучшая гарантия безопасности в мире - это членство в НАТО. Путин никогда не нападал на члена Альянса и, очевидно, признает его сдерживающий эффект. В то же время членство Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, и крайне важно не делать шагов, которые могли бы навсегда закрыть такую возможность в будущем. Целесообразно сейчас - просто не поднимать этот вопрос и исходить из того, что он пока не рассматривается", - отметил он в эфире "Еспресо".

В то же время дипломат отметил, что вместо этого обсуждается эквивалентная модель гарантий безопасности. Речь идет о гарантиях, которые приближены к статье 5, то есть те, при которых любое новое нападение на Украину сопровождалось бы коллективным военным ответом всех стран, которые присоединятся к этому соглашению по безопасности вместе с США.

Волкер сказал, что сейчас именно эта рамка является предметом обсуждения.

"На встрече в Мар-а-Лаго с президентом Зеленским и его делегацией присутствовали государственный секретарь, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов, президент, руководитель аппарата Белого дома, а также Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Это свидетельствует о том, что все ключевые фигуры в Соединенных Штатах, которые будут участвовать в принятии такого обязательства по безопасности, были непосредственно вовлечены в обсуждение", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп предложил гарантию безопасности сроком на 15 лет, тогда как украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на более длительном сроке и предложил 50 лет.

"Окончательный компромисс, вероятно, будет где-то посередине. Однако даже в таком формате речь идет о серьезной гарантии безопасности, подлежащей ратификации Сенатом США. По моему мнению, это станет положительным шагом и эффективным инструментом сдерживания будущей агрессии со стороны России. Если США примут такую гарантию, считаю, что другие европейские союзники последуют этому примеру и обязуются присоединиться к ней. Это создаст предпосылки для того, чтобы европейские союзники по НАТО в перспективе могли развернуть свои силы в Украине", - добавил Волкер.

По его словам, союзники по НАТО не будут решать это до достижения прекращения огня, однако после установления перемирия такой сдерживающий эффект может стать "реалистичным элементом более широкой архитектуры безопасности".

Ранее опрос показал, что украинцы стали меньше верить во вступление в НАТО как лучший гарант безопасности. Такую веру ослабляют сигналы от отдельных международных партнеров Украины, прежде всего США.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, Венгрия, Словакия и еще несколько стран против вступления Украины в альянс. По его словам, сейчас идет активная работа над гарантиями безопасности для Украины, которые должны сделать невозможным повторное нападение России.

"Сейчас они (гарантии безопасности - УНИАН) имеют три уровня. Первый - это Вооруженные силы Украины. Они, конечно же, будут действовать так же, как в Польше и везде на территории НАТО, а в данном случае - на территории Украины, которая станет первой линией обороны. Второй линией обороны станет то, что "коалиция желающих" разрабатывала в течение последних нескольких месяцев", - отметил Рютте.

