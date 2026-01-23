Нам удалось переключить фокус с Гренландии на Украину, – Зеленский

Любой человек может сравнить угрозы в Украине и Гренландии, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Украине удалось переключить фокус внимания с Гренландии.

"Мой приезд в Давос. При всем уважении, но вопросы были только о Гренландии. А у нас полномасштабная война. Я не сравниваю это. Но и так любой человек может сравнить эти угрозы. И мы переключили фокус на Украину снова и все говорят о нас. Это важно для нас", – заявил Зеленский.

Он также призвал Европу принимать решения по санкциям против России быстрее. В частности, что касается санкций против Москвы.

"Я благодарен всем лидерам за все пакеты. Они были очень важны для нас. Но давайте честно, атомка России – так и не применена против нее. Санкций против Росатома пока нет, юридических, физических лиц", – добавил Зеленский.

Смена акцентов в Давосе

Ранее Financial Times писало, что во время встреч в Давосе было запланировано объявление о плане экономического развития стоимостью 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США. Однако события вокруг Гренландии отложили этот процесс.

Также о том, что скандал вокруг Гренландии переключил фокус с войны в Украине, писало и Politico. Журналисты отметили, что лидеры Европы отвлекаются на фиктивную войну, вместо того чтобы сосредоточиться на настоящей войне, которая продолжается в Украине.

