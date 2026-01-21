В Давосе вопрос Гренландии затмевает события в Украине. Лидеры Европы отвлекаются на фиктивную войну, вместо того чтобы сосредоточиться на наствоящей войне, которая идет в Украине.

Пока европейские лидеры в Давосе пытались убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов завладеть Гренландией, Украина все больше отходила на второй план.

Как пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники в украинской власти, такая ситуация побудила прездента Владимира Зеленского задуматься, стоит ли ему вообще ехать на Всемирный экономический форум.

Издание отметило, что лидеры европейских стран изначально планировали в Давосе сосредоточиться на Украине и использовать встречу с Трампом для получения от него поддержки гарантий безопасности для послевоенной Украины.

Однако в планы вмешалась Гренландия и Трамп со своими угрозами захвата острова и введения пошлин против стран, несогласных с его намерениями.

"В Украине идет настоящая война. Гренландия отвлекает нас от того, о чем мы должны говорить, - высказал убеждение министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и добавил, что "было бы неплохо сосредоточиться на настоящей войне, которая сейчас идет, там, где действительно нужно воевать с россиянами".

Издание отметило, что поскольку Гренландия доминирует в Давосе, украинские чиновники опасаются, что Украина в итоге будет забыта, поскольку из-за Трампа европейские власти удут вынуждены отложить вопрос войны на своей восточной границе на потом.

Примечательно, что спор из-за Гренландии разворачивается в критический момент войны в Украине, когда РФ разрушает энергетическую инфраструктуру интенсивными ракетными и беспилотными ударами.

"И поскольку эта зима выдалась исключительно холодной... в Киеве растет обеспокоенность по поводу того, как страна сможет выжить без значительно большей помощи со стороны западных союзников, включая США, в вопросах противовоздушной обороны", - написало издание.

Однако, поскольку Европа поглощена Гренландией, просьбы о помощи и объяснение ситуации украинскими официальными лицами, заглушаются.

"Аналогично, официальные лица Трампа сосредоточены на Гренландии и секторе Газа, и Зеленскому, по словам украинских чиновников, трудно согласовать запланированную двустороннюю встречу с Трампом", - написало издание.

По словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи, но сталкивается с сопротивлением со стороны Белого дома.

"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", - сказал он изданию.

Ожидается, что украинские и американские официальные лица пообщаются в Давосе, нопока есть только расплывчатые планы по подписанию соглашения об экономической реконструкции между США и Украиной, которое должно было быть подписано.

Что планировалось в Давосе

10 января стало известно, что Трамп и Зеленский заключат соглашение на $800 млрд на встрече в Давосе. План процветания направлен на привлечение єтой суммы в течение 10 лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики.

Данное соглашение создано на основе подписанного в прошлом году соглашения о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.

