Скандал вокруг Гренландии сорвал сделку о послевоенном восстановлении Украины, - FT

Запланированное подписание сделки о послевоенном развитии Украины на 800 миллиардов долларов отложено.

Противодействие европейцев намерениям президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией и его предложенной инициативе "Совет мира" сорвало планы по подписанию соглашения Украины и США о послевоенном восстановлении Украины в Давосе.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на шесть чиновников, запланированное на эту неделю объявление о плане экономического развития стоимостью 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отложено.

"Пока ничего не подписано", – сказал один из чиновников. Другой заявил, что европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь при этом добиться прогресса в других вопросах, связанных с Трампом, таких как Украина.

Видео дня

"Никто сейчас не настроен устраивать грандиозное представление вокруг соглашения с Трампом", – сказал третий чиновник, добавив, что спор вокруг Гренландии и Совета мира "затмил" ранее запланированное внимание к Украине на альпийской встрече.

Напряженность между США и европейскими столицами из-за Гренландии нарушила переговоры по документу между высокопоставленными представителями национальной безопасности на этой неделе, сообщили три человека, знакомые с ходом обсуждений. По их словам, США не направили своего представителя на переговоры в понедельник вечером.

"Настроение изменилось", – сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, имея в виду гренландский кризис. "Он (Трамп) переступил черту, и мы не можем делать вид, что всё идёт как обычно".

В то же время источники издания заявили, что "план процветания" не откладывается на неопределённый срок, шесть чиновников, и его всё ещё можно подписать позже.

Форум в Давосе - новости

Ранее планировалось, что Дональд Трамп в Давосе должен был встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

Однако позже СМИ сообщали, что запланированная встреча Трампа и Зеленского не состоится.

В то же время во вторник президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, планирует ли он отправиться в Давос, ответил, что до вечера он будет находиться в Киеве, чтобы провести совещание по восстановлению энерго- и теплоснабжения в ряде регионов после масштабной атаки РФ.

При этом он добавил, что может поехать в Давос и встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если будут готовы все документы по сделке о восстановлении Украины. Он также готов будет поехать, если будет решение по ПВО или энергетическим пакетам.

Вас также могут заинтересовать новости: