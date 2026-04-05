В Азовском море затонул российский сухогруз с зерном, часть экипажа пропала

Также подтверждена гибель одного из моряков.

В Азовском море затонул сухогруз с зерном. Среди экипажа есть погибший и пропавшие без вести. Об этом сообщил в соцсетях назначенный Кремлем гауляйтер оккупированных районов Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, крушение потерпело судно типа "Волго-Балт". Экипаж смог эвакуироваться, и большинство из них добрались до берега в Херсонской области.

"На берегу обнаружены 9 членов экипажа, граждане РФ. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение ещё двух членов экипажа остаётся неизвестным", – написал Сальдо.

Из поста Сальдо следует, что никакой спасательной операции не проводилось, и моряки спасались своими силами. Это может указывать на крайне стремительный характер катастрофы, когда не было времени даже подать сигнал бедствия. При этом коллаборант не уточнил, откуда именно шло судно и что стало причиной крушения.

Следует отметить, что Херсонская область выходит в Азовское море только на относительно небольшом участке в северозападной части акватории. Это далеко от основного маршрута движения судов между Керченским проливом и российским портом в Ростове-на-Дону. Ближайший порт, откуда в теории могло выйти судно – оккупированный Геническ, хотя местный порт раньше не специализировался на перевалке именно зерна. Порт оккупированного Бердянска находится значительно дальше.

Крушения российских судов

Как писал УНИАН, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение сразу два российских танкера – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" – перевозившие мазут. Показательно, что авария произошла по причине халатности – танкеры типа "река-море" отправили в рейс во время шторма, хотя они не рассчитаны на такие погодные условия.

В результате инцидента произошел масштабный разлив нефтепродуктов в Черном море, что повлекло загрязнение акватории и побережья прилегающих территорий.

Вместе с тем Черное и Азовское моря не являюется безопасным для оккупантов и по военным причинам. Только накануне оккупанты жаловались на украинские атаки по судам в Азовском море.

