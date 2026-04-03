Египет не будет закупать зерно с оккупированных Россией украинских территорий, - Зеленский

Кроме того, Египет заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.

Египет больше не будет принимать зерно, которое Россия украла на оккупированных территориях Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам беседы с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

"Господин президент сообщил, что Египет больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с наших временно оккупированных территорий и в то же время заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины. Спасибо за это решение", – подчеркнул Зеленский.

Также, как отметил президент Украины, Египет готов приложить усилия для достижения достойного мира. В частности, было договорено, что министры иностранных дел будут поддерживать контакты.

Украина готова к военно-техническому сотрудничеству с Египтом

Вместе с тем лидеры Украины и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также ее влияние на мировой рынок нефти.

"Я проинформировал о наших встречах и договоренностях со странами региона. Украина имеет значительный потенциал для военно-технического сотрудничества, и мы готовы работать в этом направлении также и с Египтом. Говорили и о других сферах для развития двустороннего сотрудничества между нашими странами. Будем над этим работать", – сообщил Зеленский.

РФ похитила у Украины в 2025 году более 2 миллионов тонн зерна

Как сообщал УНИАН, в течение 2025 года похитила более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины. Почти 40% этого зерна было доставлено в Египет.

Отмечается, что зерно отгружали на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и даже Европы. Для осуществления незаконной торговли РФ использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

