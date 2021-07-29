Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк назвал "карьерные амбиции" причиной исключения нескольких депутатов из партии.

Лидер фракции "Голос" в Верховной Раде Украины Ярослав Железняк уверен, что никто из фракции "Голос" не будет выходить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции по результатам съезда партии "Голос".

Отвечая на вопрос, как теперь будет проходить работа во фракции, учитывая исключение сегодня 7 членов фракции из партии "Голос", Железняк сказал, что технически их работа во фракции не меняется.

Он также отметил, что во фракцию по-прежнему входят 20 народных депутатов, несмотря на то, что отныне некоторые из них партию "Голос" не будут представлять.

"Откровенно говоря, мы, когда были еще кандидатами в народные депутаты, то все вместе подписывали личное обязательство, что в случае выхода... из рядов партии, то каждый народный депутат обязуется сложить мандат. Не знаю, будут мои коллеги выполнять это обещание или нет. У меня есть ощущение, что оно, к сожалению, ими будет проигнорировано. Но дальше, я уверен, что будут все народные депутаты и фракция работать над тем, чтобы реализовывать наши идеологические принципы", - сказал Железняк и уточнил, что здесь речь идет больше о "политической ответственности", а не о юридической силе такого документа.

Он заверил, что идеологических или принципиальных разногласий между их коллегами, которые покинули партию, и оставшимися в ней нет.

"То, что, к сожалению, некоторые карьерные амбиции не были удовлетворены, - это стало причиной решений коллег и решения съезда по этим коллегам. Но фракция остается. Пока мне неизвестно ни об одном заявлении о выходе из фракции. Уверен, что его и не будет", - подытожил парламентарий и отметил, что заявлений о сложении мандата депутатами, которых исключили из партии, также нет.

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Раскол в "Голосе": что было ранее

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос", и раскритиковал руководство партии.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня 10 народных депутатов, избранных на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Сегодня, 29 июля, несколько народных депутатов из объединения "Справедливость" написали заявления о выходе из партии "Голос". Это Устинова, Юрчишин, Стефанишина, Клименко и Бобровская.

Устинова также сообщила, что большинство народных депутатов не будут принимать участие в сегодняшнем съезде политсилы и "покидают партию".

Позже в этот день на пресс-конференции по результатам съезда партии председатель партии "Голос", народный депутат от "Голоса" Кира Рудык сообщила, что на съезде партии было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, являющихся народными депутатами. Это Устинова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровская, Лозинский и Цабаль.

С марта 2020 партию "Голос" возглавляет народный депутат Кира Рудык. Она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 сложил полномочия народного депутата.

Автор: Таня Поляковская