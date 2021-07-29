Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко и Бобровская.

На съезде партии "Голос" было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, которые являются народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции по результатам съезда сообщила председатель партии, народный депутат от "Голоса" Кира Рудык.

"На съезде мы заслушали делегатов партии относительно того, что происходит в партии последние полгода. Это вопрос, конечно, внутренних заявлений наших коллег, часть из которых состоялись сегодня утром", - рассказала она.

По словам Рудык, у них с коллегами по фракции нет "ценностных противоречий". "Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики", - сказала она и отметила, в то же время, что"в дальнейшем строить общую политическую силу нет возможности".

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Так, глава политсилы заявила, что один из делегатов съезда поднял вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии.

"Поэтому съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко и Бобровская", - заявила Рыжик.

Конфликт в партии "Голос": Что известно

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос", и раскритиковал руководство партии.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Сегодня, 29 июля, несколько народных депутатов из объединения "Справедливость" написали заявления о выходе из партии "Голос". Это Устинова, Юрчишин, Стефанишина, Клименко и Бобровская.

Устинова также сообщила, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в сегодняшнем съезде политсилы и "покидают партию".

С марта 2020 года партию "Голос" возглавляет народный депутат Кира Рудык. Она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 года сложил полномочия народного депутата.

Автор: Таня Поляковская