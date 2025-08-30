Парубий был активным в Комитете Верховной Рады по вопросам обороны, рассказал Николай Княжицкий.

Народного депутата Андрея Парубия убили во Львове. Это могла быть российская месть за его позицию. Об этом в комментарии "Новости.Live" заявил народный депутат Николай Княжицкий.

"У меня здесь даже нет никаких сомнений. Он очень активным был в Комитете по вопросам обороны. И очень активно там работал", - сказал он.

Княжицкий отметил, что Парубий считал, что во время войны не стоит заниматься спорами, даже политическими, важными и справедливыми.

Видео дня

"Это была такая его позиция. Он об этом всегда заявлял. Но был чрезвычайно активным. И считал своей миссией помогать армии, очень активно в Комитете обороны работал. Поэтому у него была последовательная государственная позиция всегда", - добавил нардеп.

Убийство Парубия - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 августа неизвестный застрелил во Львове народного депутата Украины, бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В Офисе Генпрокурора сообщили, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте. В городе объявили спецоперацию "Сирена".

По данным журналиста Виталия Глаголы, убийцей может быть курьер службы "Glovo". О том, что нападавший был одет в форму курьера сообщают и источники "Суспільного". Сейчас правоохранители разыскивают стрелка.

Вас также могут заинтересовать новости: