Президент примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам выводов юристов.

Фигуранта громкого дела о коррупции в сфере энергетики, бизнесмена Тимура Миндича, могут лишить украинского гражданства. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что сейчас идет юридическая оценка того, может ли лишение Миндича гражданства Украины повредить процессуальным действиям в отношении него, следствию по делу, судебным процессам и тому подобное.

Источник рассказал, что президент Владимир Зеленский также ожидает, и примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам выводов юристов.

"Чтобы никто не сомневался, будто лишение гражданства обезопасит от суда", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела о создании масштабной коррупционной схемы в области энергетики.

Они лишены государственных наград и других форм награждения. Также на три года заблокированы активы, прекращена возможность осуществлять торговые операции, осуществлены меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины, остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, введен запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие меры.

При этом, указано, что Миндич и Цукерман имеют гражданство Государства Израиль. У них есть паспорта этого государства.

Источники УНИАН в Офисе президента объяснили, что в иностранных юрисдикциях можно быстрее воплотить решение о санкциях против Миндича и Цукермана, если указать наличие у них только иностранного гражданства. Также собеседник проинформировал, что вопрос об украинском гражданстве Миндича и Цукермана находится на рассмотрении.

