Это должно способствовать быстрому внедрению санкций против фигурантов дела о создании масштабной коррупционной схемы в области энергетики.

В иностранных юрисдикциях можно быстрее воплотить решение о санкциях против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, если указать наличие у них только иностранного гражданства. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник в Офисе президента, объясняя, почему в решении о санкциях против них не было указано их украинское гражданство.

По словам источника, указание только гражданства государства Израиль у Миндича и Цукермана в решении Совета национальной безопасности и обороны объясняется необходимостью более надежного применения санкций.

"С одной стороны, указывать именно иностранное гражданство - это надежнее, чтобы заблокировать в иностранных юрисдикциях. Это быстрее работает", - сообщил источник.

Видео дня

В то же время, по словам осведомленного собеседника, вопрос относительно украинского гражданства Миндича и Цукермана находится на рассмотрении.

"С другой стороны - сейчас на рассмотрении у юристов вопрос об их украинском гражданстве", - отметил источник.

Вместе с тем, как пояснил источник, "это должно быть применено только так, чтобы не мешать никаким процессуальным действиям антикоррупционеров".

По словам источника, если говорить по сути дела, "мы же не знаем, как там по экстрадиции у них детали".

"То есть вопрос на рассмотрении и решение будет такое, чтобы это не усложнило, не сбило, не мешало процессуальным действиям", - отметил источник.

Санкции против Миндича и Цукермана

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана.

В документах указывалось, что Миндич и Цукерман имеют гражданство государства Израиль, и соответственно, у них есть паспорта этого государства.

Вас также могут заинтересовать новости: