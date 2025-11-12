Участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора.

Украинский бизнесмен Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман были внесены в базу "Миротворец". Их подозревают в подрыве обороноспособности и энергетического сектора Украины, а также в легализации криминальных средств. Соответствующие карточки с данными подозреваемых появилась на портале "Миротворца".

Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили и задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный бизнесмен и другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора.

По данным следствия, Цукерман совершал сознательные действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины, а также участвовал в легализации криминальных средств. Миндича же подозревают в подрыве обороноспособности и стабильности оборонно-промышленного и энергетического комплексов Украины, а также в легализации незаконных средств и использовании служебного положения для личного обогащения во время полномасштабной войны.

В "Миротворце" отметили, что Цукерман (кодовое имя "Шугармен") являлся сотрудником так называемого "бэк-офиса по легализации средств" Миндича. НАБУ и САП утверждают, что фигуранты коррупционной схемы в "Энергоатоме" передали как минимум 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро бывшему вице-премьер-министру Украины.

В обнародованных 11 ноября НАБУ и САП аудиозаписях разговоров участников коррупционной схемы "Шугармен" фигурировал несколько раз. Он лично давал поручения о передачи средств сотрудницам "бэк-офиса".

Кроме того, известно, что 10 ноября Миндич выехал из Украины. В Государственной пограничной службе заверили, что бизнесмен пересек госграницу законно.

В ведомстве сообщили, что было проведено служебное расследование, чтобы установить обстоятельства пересечения границы бизнесменом. В Госпогранслужбе заявили, что он был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября суд избрал меру пресечения исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом"" Дмитрию Басову в виде содержания под стражей на 60 суток. Ему определили залог в размере 40 млн гривень.

Также суд избрал меру пресечения фигурантке этого же дела Лесе Устименко. По данным следствия, она была работницей "бэк-офиса" "Энергоатома", через который отмывались нелегальные средства. Ее взяли под стражу на 60 суток с альтернативным залогом 25 млн гривень.

