Заблокированы их активы и запрещено осуществлять торговые и финансовые операции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела о создании масштабной коррупционной схемы в области энергетики.

Как говорится в указе главы государства №843/2025 от 13 ноября, в действие введено решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций.

В частности, в СНБО поддержали предложения Кабинета Министров Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Таким образом, санкции применены против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Они лишены государственных наград и других форм награждения.

Также на три года заблокированы активы, прекращена возможность осуществлять торговые операции, осуществлены меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины, остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, введен запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие меры.

При этом, указывается, что Миндич и Цукерман имеют гражданство Государства Израиль. У них есть паспорта этого государства.

