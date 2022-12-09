Государственный департамент США ввел санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
Как сообщается на сайте Госдепартамента, санкции введены в рамках борьбы с глобальной коррупцией.
Из-за "значительной коррупции" в отношении Вовка приняты финансовые санкции на основе закона Магнитского и визовые ограничения. Также аналогичные меры касаются его "двух ближайших родственников", хотя в Госдепе не назвали, о ком именно идет речь.
"Государственный департамент включил в список Вовка за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и иные публичные процессы", - говорится в сообщении.
Дело против Павла Вовка - что известно
17 июля 2020 года прошли обыски в Окружном админсуде Киева, а также в Государственной судебной администрации. Детективы НАБУ вручили подозрения в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.
По версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с Павлом Вовком действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захвата госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.
В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.
Однако, Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства. Вопреки закону о Высшем совете правосудия, который декларирует, что все заседания ВСП являются открытыми, видеотрансляции заседания не осуществлялось. Кроме этого, ВСП отказалась отстранить пятерых других судей Окружного админсуда Киева.
В ноябре того же года НАБУ объявило Вовка в розыск.
ВАКС несколько раз выносил решение о принудительном приводе Вовка на заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но детективы НАБУ не доставляли его на заседания, потому что не заставали ни дома, ни на работе.
В апреле президент внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". В ОП отметили, что ОАСК потерял к себе доверие из-за скандалов с "пленками", коррупции связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленных сомнительных решений.
В августе 2021 года тогдашний директор НАБУ Артем Сытник заявил, что дело председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка тормозит Высший совет правосудия, не давая разрешение на его арест.