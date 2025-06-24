На этой неделе в стране периодически будет идти дождь.

На этой неделе в Украине и в дальнейшем ожидается неустойчивая погода. Атмосферные фронты с северного захода принесут дожди. Ожидается колебание давления, влажности и температуры. Об этом сообщает Украинский гидрмоетцентр.

По данным синоптиков, в течение 24-26 июня на территорию Украины будут продолжать перемещаться атмосферные фронты с северо-запада и запада. Они периодически будут способствовать в большинстве областей кратковременные дожди, местами с грозами.

"В северной части сохранится прохладная погода, на остальной территории будет преобладать по-летнему комфортная температура, теплее всего ожидаем на юге и Закарпатье", - говорят синоптики.

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26 июня на Левобережье местами порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается в пределах +13°...+19°. Днем воздух будет прогреваться до +22°...+28°, а на юге и 25-26 июня еще и на Закарпатье потеплеет до +27°...+33°.

"Только в северных, Волынской и Ровенской областях +19°...+25°", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В течение этой недели в Киеве будет наблюдаться переменная погода с периодическими дождями. Как сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН, в ближайшие дни атмосферные условия будут оставаться неустойчивыми.

В ночь на 25 июня осадков не ожидается, однако днем возможны локальные дожди. Аналогичная ситуация сохранится и 26 июня - будут преобладать дождевые периоды, хотя без длительных ливней: осадки будут выпадать с перерывами.

Температурный режим на 24-25 июня составит ночью +13°...+15°, а днем воздух прогреется до +22°...+24°. В среду, 26 июня, из-за облачности и дождей дневные температуры несколько снизятся до +20°...+22°, тогда как ночные будут колебаться в пределах +16°...+18°.

Начиная с 27 июня, синоптики прогнозируют стабилизацию погодных условий. В ночные часы температура опустится до +12°...+14°, а днем термометры будут показывать +23°...+25°.

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